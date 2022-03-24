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24.03.2022, 5:21, Разное
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Корреспондент The Insider* Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве, выполняя редакционное задание. Об этом сообщает само издание.

Фото: Оксана Баулина / соцсети

«Она снимала разрушения после обстрела <…> Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», — уточняет издание.

Редакция The Insider выражает глубокие соболезнования родным и близким Оксаны.

В качестве корреспондента в Украине Баулина успела сделать несколько репортажей из Львова и Киева.

До прихода в The Insider Баулина работала в медиапроекте «Вот Так» и в Фонде борьбы с коррупцией** (ФБК**). После того, как ФБК признали экстремистской организацией, журналистка покинула Россию.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» рано утром 24 февраля. По оценке ООН, с начала боевых действий в Украине погибли как минимум 925 мирных жителей, 1496 гражданских получили ранения. Минобороны РФ доложило о своих потерях в армии только один раз 2 марта — к тому времени по официальным данным погибли 498 военных. Актуальные данные о потерях неизвестны.

* минюст внес в реестр СМИ-«иноагентов»** Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ. Также ФБК признан властями «иноагентом».

Источник: Новая газета



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