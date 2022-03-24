 

Эксперт: Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы

24.03.2022, 4:25, Новости дня
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Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов выразил мнение, что экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы.

«Если и был политик, олицетворявший собой процесс расширения НАТО, то это Мадлен Олбрайт, госсекретарь на втором сроке Билла Клинтона. Не только потому что вступление в альянс бывших соцстран началось именно при ней. Уроженка Праги, политэмигрантка, дама-дипломат, твердо проводившая линию на воплощение в жизнь идеи «конца истории». Идеальный типаж «однополярного момента». Ее не стало сегодня в возрасте 84 лет. Она дожила до момента, когда посеянные в 90-е семена дали буйные всходы», – написал Лукьянов в своем Telegram-канале.

Накануне в возрасте 84 лет умерла бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Напомним, в июне 2018 года экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что американцам не следовало заявлять о своей победе в холодной войне.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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