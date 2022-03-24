 

Совфед упростил порядок перерегистрации в Россию иностранных компаний

24.03.2022, 4:25, Новости дня
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Совет Федерации на заседании одобрил закон об упрощенном порядке перерегистрации иностранных компаний в российскую юрисдикцию в условиях санкций.

«В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан РФ, правительством в 2022 году могут быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения требований, касающихся представления иностранным юридическим лицом документов при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции», – приводит выдержку из закона ТАСС.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, закон направлен на упрощение условий перерегистрации компаний в целях возврата российского капитала из иностранных юрисдикций. «Предусматривается изменение установленных сроков перерегистрации компаний из иностранных юрисдикций в специальные административные районы Калининградской области и Приморского края. Поправками сенаторов было дано право правительству в 2022 году в связи с недружественными действиями иностранных государств, введением ограничительных мер в отношении РФ устанавливать особенности процедур перерегистрации компаний», – сказал Епишин.

Закон корректирует требования к дате создания иностранной компании для регистрации в специальных административных районах (1 марта 2022 года вместо действующей сейчас – 1 января 2018 года), предусматривает отказ от необходимости подтверждать деятельность на территории нескольких государств, увеличивает до одного года срок, в течение которого иностранными компаниями должны быть осуществлены инвестиции (сейчас – шесть месяцев), увеличивает до 30 рабочих дней срок предоставления документов, подтверждающих осуществление инвестиций (сейчас составляет десять рабочих дней).

Напомним, специальные административные районы были созданы в РФ в 2018 году, когда был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечение зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Они функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). Позже в Минфине заявили о намерении создать в «русских офшорах» конкурентный налоговый режим.

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