“Раба любви” и не только: лучшие фильмы с Еленой Соловей, которые стоит посмотреть

24 февраля замечательная актриса театра, кино и дубляжа Елена Соловей отметила юбилей – 75 лет. За долгую творческую жизнь (а сниматься она начала еще в 1966-м) Елена Яковлевна сыграла в десятках картин, создав очень много разноплановых и очень интересных образов. Давайте вспомним ее лучшие фильмы.

О королях и оленях

Сказку “Король-олень” еще 200 лет назад сочинил Карло Гоцци, а в прошлом веке ее по памяти записал для кино Вадим Коростылев.

Добрый, но доверчивый король Дерамо хочет жениться. Но как же ему понять, какая девушка по-настоящему его любит, а какая просто хочет сесть на трон?

Дочь второго министра Панталоне – Анджела – любит Дерамо. Только на смотрины, которые планирует устроить король, она идти не хочет.

Несмотря на злобные проделки первого министра Тартальи король сумел рассмотреть под дерзостью Анджелы искреннюю к нему любовь. Он сам в нее влюбляется и объявляет своей супругой. Но позже происходит история с переселением в тело убитого оленя…

Елена Соловей сыграла Клариче, дочь Тартальи. Она любит Леандра, сына Панталоне и брата Анджелы, но отец хочет выдать ее замуж за короля.

Как драма стала счастьем на много лет

“Драма из старинной жизни” – советский фильм, который в 1971 году сняли по рассказу Н. Лескова “Тупейный художник” на киностудии “Ленфильм”.

История действительно драматическая – о любви крепостной актрисы Любы и графского парикмахера Аркадия. Елена Соловей сыграла эту самую Любу.

А вот в жизни у нее благодаря этой драме случилось настоящее счастье: на съемках она познакомилась с художником-постановщиком Юрием Пугачом, за которого после окончания работы над фильмом и вышла замуж. У супругов родилось двое детей – дочь и сын.

Как интерпретировали судьбу Веры Холодной

Пожалуй, никто лучше Елены Соловей не смог бы сыграть звезду немого кино Ольгу Вознесенскую, прототипом которой стала Вера Холодная, в фильме Никиты Михалкова “Раба любви”.

Итак, осень 1918 года, Гражданская война в России. На пока еще белом Юге доснимают фильм-мелодраму “Раба любви”, в котором играет Ольга Вознесенская. Политикой никто из съемочной группы не интересуется. Только оператор Потоцкий принимает участие в вооруженном противостоянии красных и белых.

Ольга тоже очень далека от политики. Но внезапно в ней просыпается интерес не только к Потоцкому, но и к его подпольной деятельности. Все это кажется ей романтически прекрасным. В итоге она видит расстрел Потоцкого, которого уже успела полюбить.

Большевики в финале картины пытаются спасти кинодиву и сажают ее в трамвай, приказывая вагоновожатому довезти ее до центра города. Но водитель сбегает, сообщив белым казакам, что в вагоне революционерка. За трамваем начинается погоня…

Именно этот фильм сделал известной актрису Елену Соловей, а в ранг режиссера мирового уровня возвел Никиту Михалкова.

О любви… и не только

Чуть позже Никита Михалков снял еще один замечательный фильм – “Неоконченная пьеса для механического пианино”, в который также пригласил Елену Соловей (она сыграла Софью Егоровну, жену Сергея Войницева, пасынка Анны Войницевой). Это экранизация пьесы А.П. Чехова “Безотцовщина”, которую тот написал в 18 лет (но были вплетены нити и других чеховских произведений).

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Летним днем собираются гости в усадьбе генеральской вдовы Анны Войницевой. Серж, ее пасынок, представляет гостям свою супругу Софью, в которой сосед Михаил Васильевич Платонов узнал свою бывшую любовь.

Вечером начинается фейерверк. Платонов объясняется с Софьей, и та готова все бросить и перебраться жить к Михаилу Васильевичу. Но тот не готов к этому. Запутавшись в эмоциях, он бросается с маленького обрыва в реку, но там мало воды.

Рассвет все персонажи встречают на лугу около речки.

Семейная драма

В 1979 году Динара Асанова по сценарию Виктора Аристова сняла фильм “Жена ушла”. Супругов Клюевых в нем сыграли Валерий Приемыхов и Елена Соловей.

Александр Клюев уверен, что его семейная жизнь идеальна. Но внезапно его супруга Вера уходит, оставив ему сына Витю. Первое время Александр уговаривает Веру вернуться, обещает, что он исправится. Но Вера не соглашается. И тогда он начинает угрожать и оскорблять.

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Весь фильм супруги пытаются понять, почему их семейная жизнь стала абсолютно невозможной.

Об обломовщине начистоту

Это еще один фильм Никиты Михалкова – “Несколько дней из жизни И. И. Обломова”.

Надо сразу отметить, что экранизация и роман Гончарова – это не одно и то же. Их сюжеты отличаются.

Визуальное совершенство фильма радует: прекрасны пейзажи и летние, и зимние, шикарны интерьеры быта – деревенского и городского, затейливы наряды Ольги Сергеевны.

Если каких-то звеньев в сюжете недостает, их восполняет комментарий за кадром голосом Анатолия Ромашина.

По книге Илья Обломов все свое время проводит в праздности, предаваясь безделью и сну. А вот в кино авторы менее критичны к нему. В их версии Илья не бездельник, да и на чувства Ольги не отвечает из-за своей внутренней чистоты. И не поедет он в Париж к другу Штольцу, который его полная противоположность.

Елена Соловей сыграла Ольгу Ильинскую – ту самую девушку, которая так понравилась Обломову.

О принце Флоризеле и не только

В 1981 году на экраны вышел трехсерийный телефильм “Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы”, снятый по повестям Р. Л. Стивенсона. Но тогда он носил название “Приключения принца Флоризеля”. Оригинальное название было возвращено в 1990-х гг.

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В фильме принц Бакардии Флоризель в компании с другом – полковником Джеральдином – расхаживает по Лондону как обычный горожанин. Однажды они знакомятся с молодым человеком, который собирается покончить жизнь самоубийством…

Что происходит дальше, знают все те, кто смотрел этот замечательный фильм.

Елена Соловей сыграла леди Венделер, из коллекции мужа которой пропал алмаз Раджи.

Из-за земли

Чаще актриса играла нежных, возвышенных женщин, но в фильме “Деревенская история” она перевоплотилась в паромщицу Дарью.

В фильме рассказывается о конфликте молодого тракториста с председателем колхоза, когда последний хочет отдать на сторону значительный кусок пахотной земли.

Женщины бывают разные

Пересказывать сюжет двухсерийного детективно-комедийного телефильма “Ищите женщину” смысла нет. Его знает подавляющее большинство зрителей. Алла Сурикова сняла кино по французской адаптации пьесы “Миссис Пайпер ведет следствие”.

Здесь собран цвет советского кинематографа: Софико Чиаурели, Леонид Куравлев, Сергей Юрский, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник. В эпизодах – Владимир Басов и Нина Тер-Осипян. Красавица Елена Соловей сыграла супругу мэтра Роше – мадам Клару Роше, из-за которой, в общем-то, и началась вся история.

О жизни и страстях

Роль Рози Херц в фильме “Роковая страсть” была у актрисы не главной. Но необычной из-за того, что снималась она не на родине, а в Америке, и фильм даже был показан на Канском фестивале в 2013-м.

Картина о том, как две сестры пытались найти лучшую жизнь.

Вот такая она, талантливая и неповторимая Елена Соловей.