 

В Минобороны обвинили Киев в развязывании террора против мирных граждан

24.03.2022, 2:56, Новости дня
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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о расстреле в Харькове боевиками нацбатов мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье.

«22 марта боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте», – приводит слова начальника Национального центра управления обороной РФ ТАСС.

Мизинцев также сообщил, что в Харькове боевики нацбатов расстреляли мирных жителей за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды. «Поражает своей жестокостью вопиющий случай массового истребления мирных граждан, совершенный украинскими радикалами в Харькове. Доведенные нечеловеческими условиями существования до крайнего истощения харьковчане предприняли попытку покинуть подвальное помещение для поиска воды и продуктов питания. За эту якобы «вольность» они были расстреляны фанатиками-националистами прямо во дворе своего дома», – рассказал генерал.

«Кроме того, наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты», – сказал Мизинцев.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение Москвы по гумкоридорам из Мариуполя. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств.

В воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.

Днем ранее жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. 18 марта Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что официальные лица Киева понимают невозможность оказания помощи заблокированным в Мариуполе националистам и предлагают им пожертвовать собой. В Минобороны выразили готовность гарантировать жизнь сложившим оружие украинским националистам, а также открыть гуманитарные коридоры и выпустить их из Мариуполя.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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