Мнения: Что там по Киеву? (Выпуск № 14)

В четверг исполняется ровно месяц с начала спецоперации РФ на Украине. Значимая часть этой кампании пришлась на столичный регион. За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца?

В четверг исполняется ровно месяц с начала спецоперации РФ на Украине. Значимая часть этой кампании пришлась на столичный регион. За прошедшие недели мы видели выдающуюся битву за аэропорт Гостомеля и потерю «Мрії». Обеспечение безопасности ЧАЭС и постоянное желание ВСУ размещать военную технику в жилых кварталах. Какие еще результаты нам стоит зафиксировать по итогам первого месяца?

1) Команда Кличко полностью провалила эвакуацию, за исключением некоторых успехов по спасению детдомов и инвалидов. По данным мэрии, в Киеве сейчас проживает чуть менее 2 млн человек. Примерно каждый второй киевлянин покинул город. Львиная доля выехавших сделала это самостоятельно и без какой-либо помощи со стороны властей.

Около половины уехавших разместились в центральных и западных регионах Украины. Вторая половина находится за пределами страны. В городе, в основном, остались те, кто не имеет возможности выезда ввиду финансовых и транспортных ограничений. Там же остаются киевляне, которые хотели бы выехать в Белоруссию или Россию, но ВСУ по-прежнему держит коридоры закрытыми.

2) Ситуация с продовольствием стабилизировалась. Здесь надо отдать должное местному бизнесу. После двух недель шока и деструктивного поведения властей, бизнес все-таки отладил работу супермаркетов и небольших торговых точек. К концу месяца улучшилась ситуация с аптеками, банковскими учреждениями, автозаправками и сервис-центрами.

В северо-западных и восточных регионах региона ситуация обратная. Причем даже не из-за боевых действий, а скорее из-за некомпетентности местных властей, которые ведут себя в стиле «здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачивали». Особенно это касается эвакуации и вопросов логистики.

3) С военной точки зрения наибольшую угрозу киевлянам несет размещение бронетехники ВСУ в жилых кварталах города, а также использование складских помещений для хранения боеприпасов. К чему это приводит – смотрим на пример ТРЦ Retroville. Вторая проблема – негодная работа ВСУшных систем ПВО, которые во время перехватов не предназначенных для Киева ракет просто разбрасывают их осколки по улицам и крышам домов. Это тоже приводит к печальным последствиям.

4) МВД Украины к концу марта пытается навести порядок с потешными блокпостами и «активистами», которым бесконтрольно раздавали оружие. Спустя две недели даже самые отбитые чиновники пришли к выводу, что блокпосты создают пробки, мешают доставке продуктов и становятся опасными для простых киевлян. Теперь в разных районах Киева мы наблюдаем сокращение блокпостов и попытку МВД создать хотя бы видимость контроля над тех, кому они раздали оружие.

Что желательно сделать российским силам в ближайшие недели?

Во-первых, необходимо взять под контроль Киевскую ГЭС – первую ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Неосторожное обращение с ней или, не дай бог, шальной снаряд от «героїв нації» приведет к огромному наводнению и миллионам жертв. Избежать подобных сценариев – одна из ключевых задач на данном этапе.

Во-вторых, остро встает вопрос организации местного самоуправления на тех территориях, которые подконтрольны ВС России. Там необходимо решать не политические, а сугубо хозяйственные задачи. От налаживания поставок медикаментов и ГСМ, до организации посевной и восстановления каких-никаких, но все же рабочих мест.

В-третьих, задействовать в работе с этими районами волонтерские организации, общественников и бывших граждан Украины, которые знают, как найти общий язык с местным населением. Почему этот ресурс до сих пор не использовался – в целом понятно. В условиях боевых действий толпа волонтеров скорее мешает, чем помогает. Но как только пушки замолкают – необходимо сразу же обустраивать мирную жизнь. Люди нуждаются в порядке – и этот порядок следует им обеспечить.

Источник: Телеграм-канал Алексея Нечаева

Теги:

Украина

,

Киев

—