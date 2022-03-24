Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 380 тыс. человек

Из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР за прошедшие сутки в Россию эвакуированы почти 18 тыс. человек, всего с начала проведения специальной военной операции в РФ эвакуировано более 384 тыс. человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия официальных властей из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 17929 человек, из них 3708 детей», – приводит данные генерал-полковника ТАСС.

Начальник центра управления обороной РФ уточнил, что всего с начала специальной военной операции в Россию эвакуированы 384111 человек, из них 80770 детей; госграницу РФ пересекли 45670 единиц личного автотранспорта, из них 2383 за минувшие сутки.

Кроме того, 23 марта из Мариуполя без участия украинской стороны удалось эвакуировать 8487 человек. Всего из города эвакуированы 81958 человек. Помимо этого, в результате точечной гуманитарной операции из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ.

Ранее Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны РФ призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение Москвы по гумкоридорам из Мариуполя. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая 6838 иностранных граждан из 18 государств.

—