В Минобороны раскрыли данные о доставленных на Украину гуманитарных грузах

Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 4554 тонны гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки 22 – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению передано 209 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов», – приводит данные генерал-полковника ТАСС.

Мизинцев также отметил, что федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. «На пунктах сбора уже подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости», – рассказал генерал.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, проводятся 57 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях и республиках Донбасса, в ходе которых населению передаются 519 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Ранее Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

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