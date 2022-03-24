 

В Минобороны раскрыли данные о доставленных на Украину гуманитарных грузах

24.03.2022, 2:55, Новости дня
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Россия доставила на Украину более 4,5 тыс. тонн гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, также на российских пунктах сбора подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 4554 тонны гуманитарных грузов, проведена 561 гуманитарная акция, в том числе за истекшие сутки 22 – в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, в ходе которых мирному населению передано 209 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов», – приводит данные генерал-полковника ТАСС.

Мизинцев также отметил, что федеральными органами исполнительной власти совместно с субъектами России, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. «На пунктах сбора уже подготовлено свыше 21,8 тыс. тонн продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости», – рассказал генерал.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, проводятся 57 гуманитарных акций в Киевской, Сумской, Харьковской, Херсонской областях и республиках Донбасса, в ходе которых населению передаются 519 тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Ранее Мизинцев рассказал о расстреле боевиками нацбатов мирных жителей в Харькове за попытку выйти из подвала для поиска воды и еды, об обстреле националистами санитарного автомобиля в Сумах и о грабежах в Чернигове, Сумах и Запорожье.

В минувшее воскресенье в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн мирных жителей, включая граждан 18 государств.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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