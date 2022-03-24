 

В Украине погиб 20-летний рядовой из новосибирского села

24.03.2022, 2:28, Разное
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Его призвали в армию в июне прошлого года.

Житель села Морозовка Новосибирской области, 20-летний рядовой Сергей Черепов погиб 27 февраля во время боевых действий в Украине. Об этом сообщается на сайте администрации Карасукского района области.

«С прискорбием сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — житель села Морозовка Сергей Евгеньевич Черепов», — говорится в сообщении.

Черепов родился в городе Купино 17 мая 2001 года. Он окончил школу и поступил в Новосибирский станкостроительный колледж, в июне 2021 года был призван в армию.

«Приношу соболезнование родным и близким погибшего. Крепости духа и сил вам в это тяжелое время», — заявили в администрации. Прощание с ним состоится 24 марта.

Фото: сайт администрации Карасукского района Новосибирской области

Также, как сказала администрация Краснозерского района Новосибирской области, в Украине 16 марта погиб 21-летний уроженец Новосибирской области Сергей Соколов. Он родился 27 июля 2000 года.

В районе в этот день будут приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в учреждениях образования и культуры пройдут памятные мероприятия и уроки мужества, заявили в администрации.

Фото: сайт администрации Краснозерского района Новосибирской области

Ранее, 20 марта, стало известно о смерти заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в тот день сообщил о гибели военнослужащего Леонида Белякова.

Минобороны РФ доложило о потерях в армии лишь 2 марта — к тому времени по официальным данным погибли 498 военных, 1597 были ранены. Актуальные данные о потерях неизвестны. Президент Владимир Путин пообещал выплатить 7 421 000 рублей семьям военнослужащих, погибших в Украине.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» рано утром 24 февраля. С резким осуждением действий РФ выступили США, члены НАТО и Евросоюза, а также многие другие страны, которые впоследствии ввели против РФ санкции.

Источник: Новая газета



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