Форма упражнений для кожи: можно ли избавиться от акне и продлить молодость с помощью сауны?

Если вы хотите иметь упругую, здоровую кожу, введите в привычку еженедельное посещение сауны. Сауну смело можно назвать физкультурой для кожи, во время которой открываются поры, ускоряется кровоток, улучшается кровообращение, организм освобождается от токсинов. Сауна помогает решить и другие проблемы.

Детоксикации кожи

Сауна открывает поры и способствует выведению из организма лишней жидкости, которую выделяют почки. Вместе с потом выходят токсины, тяжелые металлы и прочие отходы, которые могут стать катализатором для появления прыщей и акне. Сауна является своеобразной детоксикацией для кожи и помогает сделать кожу чистой и шелковистой, разгладить рубцы и мелкие шрамы, рассосать застойные пятна от акне.

Увлажнение и защита

Еще одним преимуществом регулярного посещения сауны является активизация и регулирование сальных желез, которые контролируют выделение кожного сала и увлажнение кожи. Именно ненавидимый нами жир способствует столь желанному, сияющему, свежему цвету кожи лица.

Увеличение выработки коллагена

Коллаген нужен коже для сохранения упругости. Сауна поможет усилить выработку коллагена за счет усиления кровообращения. Коллаген позволяет нам сохранить эластичность кожи, дольше сохранять молодость и помогать костям, органам и мышцам оставаться здоровыми и подвижными.

Регулярность использования

Чтобы сауна приносила эффект, нужно определиться с оптимальным количеством процедур. Эксперты по красоте рекомендуют проводить в горячей среде около четверти часа пару раз в неделю, в зависимости от типа вашей кожи. Больше всего пользы принесет сауна сухой коже. Горячий воздух заставит железы работать более интенсивно, создавая жирную защитную пленку. Обладательницы же комбинированной и жирной кожи должны ограничиться одним посещением в неделю, так как избыток горячего воздуха будет лишь увеличивать выработку кожного жира. Используйте влажную ткань для защиты. Косметологи рекомендуют смочить ее в травяном отваре, так полезные ингредиенты будут работать более интенсивно. Если вы никогда до этого ни сауну, ни баню не посещали, начните с минимального времени пребывания в парилке, постепенно увеличивая продолжительность.

Подготовка и уход

Прежде чем отправиться в парную, кожу надо очистить от макияжа. Никогда не входите с накрашенным лицом, чтобы не спровоцировать аллергию. Удаляйте лосьоны и дезодоранты. Лучше всего, перед тем как войти, примите душ с гелем, чтобы смыть потенциально опасные бактерии, которые могут проникнуть через открытые поры. Чистые поры – чистая кожа.

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Старайтесь не прикасаться к лицу. Чувствуете любой дискомфорт, даже легкий зуд и покалывание – срочно примите душ, возможно, это реакция жару или соль, которая выходит из организма вместе с потом.

После парной обязательно вытрите кожу насухо и нанесите увлажняющий крем. Пейте много воды, запасы должны пополняться. Нанесите крем не только на лицо, но и на тело. Хорошо выпить пару чашек травяного отвара, чтобы успокоить организм, да и полезные вещества усваиваются гораздо лучше.

Будьте осторожны

Плюсов у сауны много, но подходит она не всем. Повремените с посещением, если вы находитесь в положении, имеете сердечно-сосудистые заболевания. Не посещайте сауну при псориазе. Горячий воздух и пот только раздражают воспаленную поверхность кожи, и красные чешуйчатые пятна могут зудеть гораздо сильнее.

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Еще одна проблема – розацеа. Такая проблема требует гибкости при выборе сауны. Ваша цель – инфракрасная сауна без пара, потому что она активно стимулирует работу сосудистой системы и не раздражает кожный покров. Инфракрасные лучи заставляют кровеносные сосуды сужаться и расширяться, дают тонус. Со временем розацеа отступает, и наблюдаются значительные улучшения.

Между тем сауна обязательна к посещению людям, имеющим проблемы с кожей. В первую очередь, страдающим экземой. Болезнь сопровождают резкие приливы жара, повышенная потливость, особенно во время физических упражнений. Такие попутные проблемы только усугубляют течение болезни. Люди, столкнувшиеся с ними, отмечают, что регулярное посещение сауны оказывает благотворное влияние, улучшает самочувствие. Сауна – отличный детокс, благодаря выводу тяжелых металлов и солей экзема лечится гораздо более успешно.