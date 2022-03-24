Мнение: Последний срок

Путин: поставлять товары РФ в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла, будет произведён перевод оплаты газа в рубли. «Газпрому» дана директива производить перевод контрактов в рубли.

Строго говоря, в контракте уже прописана валюта расчетов, так просто изменить условия не получится, но сейчас начинаются шаги ва-банк со всех сторон.

Терять Кремлю уже почти нечего: объявлен дедлайн — конец этого года. В следующем году ЕС принял политическое решение об отказе от российского газа, поэтому оставшиеся девять месяцев — последний срок, в течение которого еще можно хоть чем-то шантажировать европейцев. Потом — только ядерным оружием, а это угроза одноразовая.

Если ЕС откажется от оплаты рублями, могут газ отключить. Это будет тяжелый удар сам по себе, потребуется переход на мобилизационное управление в Европе, но, думаю, она как-нибудь, да справится.

У Шваба уже просто нет такого числа орденов, которые он должен будет повесить Путину на грудь. Ну, или положить на подушечки для траурной процессии — тут как сложится. Всё идет по написанному. До введения чрезвычайного положения в Европе могут оставаться считанные дни или недели. Что и было обозначено в графике — март 2022 — военное или чрезвычайное положение в Европе. Если отставание от графика и есть, то незначительное.

—