 

В Раде сравнили обстрелы Украины с бомбежками союзниками фашисткой Германии

24.03.2022, 0:05, Новости дня
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Аккаунт Верховной рады Украины в соцсети Twitter опубликовал в сообщении плакат с призывом установить бесполетную зону над Украиной и фото Харькова рядом с фото разрушенного ударами ВВС США и Великобритании немецкого Гамбурга в 1943 году и подписал «Когда небо открытое».

Сообщение опубликовано в аккаунте Верховной рады Украины в соцсети Twitter.

Как отметила газета ВЗГЛЯД в своем Telegram-канале, это тот случай, когда украинские власти не стесняются проводить исторические параллели между Украиной и нацистской Германией.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что РФ в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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