Бактериальную терапию рака сделали более эффективной
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Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой сотрудники Колумбийского университета нашли метод, с помощью которого можно сделать бактериальную терапию онкологических заболеваний более эффективной и безопасной.
Ранее специалисты уже выяснили, насколько эффективной может быть бактериальная терапия рака. Однако результаты экспериментов подтвердили, что ее использование может быть опасным для человеческого организма. Это связано с тем, что иммунная система выявляет бактерии и воспринимает их как угрозу, запуская сильную воспалительную реакцию.
Теперь исследователи предложили покрывать поверхность бактерий полисахаридами, количество которых регулирует молекула IPTG. Ученые утверждают, что эта технология увеличит эффективность терапии рака.
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