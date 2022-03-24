Бактериальную терапию рака сделали более эффективной

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой сотрудники Колумбийского университета нашли метод, с помощью которого можно сделать бактериальную терапию онкологических заболеваний более эффективной и безопасной.

Ранее специалисты уже выяснили, насколько эффективной может быть бактериальная терапия рака. Однако результаты экспериментов подтвердили, что ее использование может быть опасным для человеческого организма. Это связано с тем, что иммунная система выявляет бактерии и воспринимает их как угрозу, запуская сильную воспалительную реакцию.

Теперь исследователи предложили покрывать поверхность бактерий полисахаридами, количество которых регулирует молекула IPTG. Ученые утверждают, что эта технология увеличит эффективность терапии рака.