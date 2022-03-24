 

Крошечные черви могут находить раковые клетки в легких человека

24.03.2022, 0:00, Разное
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Была проведена исследовательская работа, в процессе которой ученые создали новое устройство, которое с помощью маленьких червей определяет рак даже на ранних стадиях развития.

Чтобы диагностировать онкологические заболевания, техника применяет круглых червей, которые способны находить раковые клетки по их запаху. В ходе работы ученые применили специальный чип, произведенный из полидиметилсилоксанового эластомера.

Кроме того, эксперты вызвали у червей мутации в гене рецептора запаха odr-3. Таким образом, созданный метод оказался на 70 процентов эффективнее существующих.



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