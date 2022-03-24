Крошечные черви могут находить раковые клетки в легких человека

Была проведена исследовательская работа, в процессе которой ученые создали новое устройство, которое с помощью маленьких червей определяет рак даже на ранних стадиях развития.

Чтобы диагностировать онкологические заболевания, техника применяет круглых червей, которые способны находить раковые клетки по их запаху. В ходе работы ученые применили специальный чип, произведенный из полидиметилсилоксанового эластомера.

Кроме того, эксперты вызвали у червей мутации в гене рецептора запаха odr-3. Таким образом, созданный метод оказался на 70 процентов эффективнее существующих.