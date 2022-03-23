Мнение: Россия будет продавать газ за рубли

По своему историческое решение. Путин официально объявил, что в недружественные страны (куда входят США, ЕС и прочие сателлиты), газ будут продавать только за рубли. Соответственно, кто не захочет покупать за рубли, газ не получат. И там еще была оговорка, что с газа начнут. По логике вещей, следующая на очереди нефть.

После таких заявлений доллар сразу упал за отметку менее 100 рублей за доллар.

Еще до этих заявлений было сообщено, что Чубайс покинул свою должность "по устойчивому развитию" и сбежал из страны.

Также Путин заявил, что действующие контракты на поставку газа будут выполнены.

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