В Мариуполе в результате обстрела уничтожили музей им. Куинджи

Там хранились картины Айвазовского.

В Мариуполе в результате обстрела было уничтожено здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Об этом в своем телеграм-канале сообщает городской совет.

Оригиналов работ Куинджи в этот момент в здании не было. Однако в музее были представлены работы Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других. Судьба полотен неизвестна.

Музей был расположен в усадьбе Геоцинтова, построенной в 1902 году. В некоторых залах были выставлены экспонаты, связанные с жизнью Куинджи — фотографии, документы и личные вещи художника. Об их сохранности тоже не сообщается.

Архип Куинджи — русский художник-пейзажист, который родился в Мариуполе и провел в этом городе детство. Он написал картины «Березовая роща», «Лунная ночь на Днепре», «Пятна лунного света в лесу. Зима» и многие другие.

Около недели назад в результате обстрела в Мариуполе пострадало здание Донецкого академического областного драматического театра — была разрушена центральная часть, обломками завалило вход в бомбоубежище, заявляли городские власти. В горсовете сообщили, что в театре укрывались сотни мирных жителей. В свою очередь в Минобороны РФ говорили, что в здании могли находиться бойцы ультраправого батальона «Азов».

Помимо этого, глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщал, что от авиаудара пострадал городской бассейн «Нептун», в здании которого могли находиться женщины и дети.

В условиях ведения боевых действий данную информацию оперативно проверить не удается. «Новая газета» обратилась в Минобороны РФ за разъяснением ситуации.

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