Как подготовить кожу и волосы к теплому сезону: делаем домашнее средство из кофе и не только

После зимы кожа и волосы нуждаются в подготовке к теплому сезону. Во время холодов эпидермис истончается и становится дряблым из-за сухого воздуха. Волосы тоже теряют привлекательный и здоровый вид из-за ношения головного убора. Чтобы с наступлением тепла выглядеть красиво, нужно уделить немного времени своему внешнему виду. В статье мы расскажем об уходе за кожей и волосами после зимы.

Отшелушивайте кожу

В течение зимы на коже скапливается много омертвевших чешуек. Их необходимо отшелушить. Для этого можно использовать кофейную гущу или гранулы.

Приготовьте нежный кофейный скраб из следующих ингредиентов:

кофейные гранулы или гуща – 5 чайных ложек; оливкового масла и меда – по 1 чайной ложке.

Смешайте продукты. Нанесите состав на кожу и держите полчаса. Затем умойтесь, совершая круговые движения. Это поможет отшелушить старый эпидермис и обновить кожу.

Правильно питайтесь

Зимой многие люди употребляют калорийную пищу и мало двигаются. В результате к весне они набирают вес. Кроме этого подобный образ жизни негативно сказывается на состоянии кожи. На лице появляются высыпания, морщинки и шелушащиеся участки.

Чтобы улучшить состояние кожи и нормализовать вес, начинайте правильно питаться. Включайте в свое меню как можно больше овощей и фруктов. Растительная пища должна стать основой вашего рациона. Откажитесь от употребления сладкой, жирной, жареной и острой еды.

Употребляйте полезные напитки

На состояние кожи влияют и напитки. Они увлажняют эпидермис изнутри. Все жидкости, которые вы употребляете, отражаются на вашем лице.

Старайтесь побольше пить минеральной воды без газа. Она увлажнит клетки кожи, и через пару недель вы увидите положительный результат на своем лице. Замените кофе несладким зеленым чаем без ароматизаторов. Этот напиток более полезен и отлично бодрит.

Избегайте алкогольных напитков. Этанол сначала расширяет, а затем резко сужает сосуды. Это способствует преждевременному старению кожи.

Тонизируйте кожу

Чтобы ваша кожа “проснулась” с наступлением весны, ее необходимо тонизировать. Для этого вам понадобятся кубики льда. Их лучше готовить из чистой минералки без газа или отвара ромашки.

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Протирайте лицо льдом утром и вечером. Эта процедура стимулирует обмен веществ в клетках и кровообращение. Она также поможет вам чувствовать себя бодрее.

Вы можете заменить утреннее умывание этой процедурой. Ваша кожа подтянется, омолодится и станет более свежей. Для усиления эффекта после кубиков льда протрите лицо тоником, а затем используйте увлажняющий крем.

Избавьтесь от секущихся кончиков

Многие женщины пытаются исцелить секущиеся кончики прядей. Но нет таких уникальных средств, которые помогли бы избавиться от сечения волос. Все препараты действуют лишь непродолжительное время.

Если вы хотите радикально избавиться от секущихся кончиков, то обратитесь к парикмахеру. Мастер подстрижет ваши пряди на 3-5 см. Это способствует отрастанию новых здоровых волос. Вам станет гораздо легче ухаживать за шевелюрой.

Сушите волосы прохладным воздухом

Лучше всего сушить волосы естественным путем. Но если у вас мало времени, то используйте фен с прохладным воздухом. Ни в коем случае не применяйте горячий режим. Он пересушивает пряди и заставляет сальные железы работать еще активнее.

После мытья промокните волосы полотенцем, но не трите шевелюру. Затем нанесите на пряди термозащитное средство и высушите их с помощью прохладного воздуха из фена.

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Весной используйте плойки и утюжки только в исключительных случаях, например для выхода в свет. Слишком частое применение этих инструментов пересушивает пряди.

Мойте голову правильно

После зимы ваши волосы нуждаются в восстановлении и питательных веществах. На время отложите продукты для придания объема прическе. Используйте восстанавливающие и питающие шампуни и бальзамы. Дважды в неделю наносите маски дли волос.

Чем теплее становится на улице, тем более прохладную воду следует использовать для мытья головы. Это поможет сделать волосы гладкими и улучшить поступление крови к волосяным фолликулам. Используйте шампуни без парабенов и сульфатов.

Специалисты рекомендуют мыть волосы 1 раз в пару дней. Но не всем подходит такая частота процедуры. Если ваши пряди чрезмерно сухие или слишком жирные, то мойте их по мере загрязнения.

Заключение

Весной следует уделять как можно больше внимания уходовым процедурам. Это поможет вам к лету получить свежую кожу и красивые волосы со здоровым блеском.