Мнение: Чубайс

Похоже, что Чубайс сбежал. Он уволился со своего поста спецпредставителя президента и уехал из России. Вроде бы его видели уже в Турции.

Ожидаемая история. Раскол российской знати теперь будет структурироваться. Посыл Чубайса и Запада крайне прозрачен: кто хочет выжить и сохранить хоть что-нибудь — начинайте действовать. Времени уже нет. Его было достаточно, чтобы определиться, теперь его нет совсем. Колеблющихся и поддерживающих Путина не пощадим.

Когда крысы начинают бежать с корабля, это означает, что пробоина имеет фатальный размер, и теперь вопрос лишь в том, когда именно корабль сделает последний бульк.

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