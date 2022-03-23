 

Мнение: Чубайс

23.03.2022, 23:30, Разное
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Похоже, что Чубайс сбежал. Он уволился со своего поста спецпредставителя президента и уехал из России. Вроде бы его видели уже в Турции.

Ожидаемая история. Раскол российской знати теперь будет структурироваться. Посыл Чубайса и Запада крайне прозрачен: кто хочет выжить и сохранить хоть что-нибудь — начинайте действовать. Времени уже нет. Его было достаточно, чтобы определиться, теперь его нет совсем. Колеблющихся и поддерживающих Путина не пощадим.

Когда крысы начинают бежать с корабля, это означает, что пробоина имеет фатальный размер, и теперь вопрос лишь в том, когда именно корабль сделает последний бульк.

Источник: Эль Мюрид



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