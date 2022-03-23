Мнение: Победа Телеграма, экстремистская Мета и отказ заключать мир с Японией

1. Американская компания Мета пожинает плоды плохих решений. Принадлежащий ей мессенджер Вотсап буквально за пару недель потерял своё первенство на российском рынке мессенджеров. При том, что Вотсап в России пока ещё даже не запрещён:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/telegram-nabiraet-oboroty-v-rossii-za-pervye-dve-nedeli-marta-2022-goda-62385738c3805720476bdb15

За первые две недели марта 2022 года WhatsApp впервые уступил Telegram лидерство по популярности мессенджеров в России. Если в первые недели февраля популярность WhatsApp составляла чуть более 48%, а популярность Telegram чуть ниже 48%, то сейчас показатели изменились до 32% и 63% в пользу Telegram. Об этом сообщается в исследовании «Мегафона».

Позиции Viber просели с 5% до чуть менее 4%. Судя по статистике, Telegram теперь самый популярный мессенджер в 82 регионах России (в феврале таких было только 55).

2. Накануне Мета была принята экстремистской организацией за призывы убивать русских, вскрывшиеся в её служебной переписке. Принадлежащие Мета соцсети Facebook и Instagram запрещены в России:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/meta_eks/

Признание мегакомпании Марка Цукерберга экстремистской – это уже не просто запрет, не просто блокировка. Это удар по репутации. Теперь на это обстоятельство смогут указывать любые противники медийной политики Фейсбука и в целом США в любой стране мира.

Американцы такой жёсткой реакции со стороны России не ожидали, и даже пошли на попятную, заявив, что больше не будут допускать призывы убивать россиян. Пожалуй, уже поздно. Могло бы помочь реальное уголовное дело над кем-нибудь из руководства Меты, но на это американцы явно не пойдут.

3. Закончили мы разговор и с назойливыми японцами, послушными покемонами США:

https://lenta.ru/news/2022/03/21/japan_russia/

Россия отказывается ввести переговоры по мирному договору с Японией и прекращает диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Ведомство осудило действия японских властей из-за ситуации на Украине и указало на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России. Российская сторона также приняла решение прекратить безвизовые поездки японцев на острова.

Ранее Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций. В список вошли 15 физлиц и 9 предприятий.

Когда мы пытались договориться о формальном заключении мира с Японией, у нас была надежда, что у японцев осталась хоть толика самоуважения. Мы явно ошиблись, Япония практически полностью управляется из США. Что же, теперь можно сэкономить время и деньги: наши дипломаты не будут впустую летать на Дальний Восток и зря тратить время на бесполезных переговорах.