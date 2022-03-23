Эксперт: Российские детские жаропонижающие не уступают импортным

В импортных детских жаропонижающих содержится действующее вещество парацетамол. Оно также используется в препаратах российского производства, которые не уступают иностранным по качеству, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Минздрава РФ Елена Смолярчук.

«Ситуация с детскими жаропонижающими – это просто в некоторых аптеках искусственно созданный самим населением дефицит. Произошло это из-за того, что люди ажиотажно раскупили все, что можно было, а полки не успевают пополняться», – говорит Смолярчук.

Она рассказывает, что люди скупили себе препаратов на год–полтора вперед, в чем не было никакой необходимости. Более того, по словам специалиста, это может быть нецелесообразно, так как все лекарства имеют свой срок годности. Кроме того, и детский «Парацетамол», и «Нурофен» в сиропе выпускаются, например, российскими производителями, в связи с чем их нехватки на фармацевтическом рынке из-за санкций точно быть не должно.

«Есть действующее вещество – так называемое международное непатентованное название. В частности, если мы говорим, например, про популярное импортное детское жаропонижающее «Панадол», то там действующее вещество – парацетамол. То же самое выпускается российскими компаниями, с таким же действующим веществом, но под другим торговым названием. Поэтому и парацетамол, и другие жаропонижающие препараты именно для детского возраста на основе этого вещества производятся российскими производителями и не уступают импортным», – заключила специалист.

Ранее эксперты сообщили, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных жаропонижающих в виде сиропов для детей, передает РБК. Однако в Минздраве заверили, что в РФ достаточное количество детских жаропонижающих и дефицита не наблюдается.

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