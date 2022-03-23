 

Мнение: Ваше величество может считать себя…

23.03.2022, 22:04, Разное
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Бегство первых лиц вроде Чубайса (а Чубайс входит в число неформальных, но именно первых лиц в существующей системе власти, осуществляя важную функцию передаточного звена от российской верхушки к демократам США и глобалистским кругам) может стать фатальным просто исходя из природы структуры любой деспотии.

В каждой ключевой структуре существуют свои собственные внутренние балансы. Просто так назначить руководителя нельзя — необходимо уравновесить его через заместителей или функционал структуры таким образом, чтобы ключевые кланы и группировки имели в ней свои собственные инструменты продвижения интересов. Делается это для того, чтобы не дать ни одному из приближенных к фюреру обладать собственным, принадлежащем только ему и его собственной группировке, ресурсом. Деспот может править только через создание балансов и противовесов. Иначе сожрут несмотря на всю гениальность и незаменимость.

Бегство сразу нескольких (а в фатальном случае — сразу многих) приближенных, что, собственно, и делает Чубайс, своим примером призывая решать это скорее, приведет к тому, что все балансы пойдут лесом. Нельзя так просто взять и назначить руководителя ключевого ведомства — финансового или силового. Нужно сделать целый ряд перестановок, чтобы уравновесить возникающие дисбалансы. Кстати, пример — министр МЧС до сих пор ходит в должности И.О. Не так просто заменить упавшего с обрыва Зиничева именно из-за внезапности происшествия. Причем даже неважно: был ли то несчастный случай или не совсем несчастный. Важно то, что произошло это слишком быстро, а теперь нужно что-то с этим делать.

Бегство буквально пятнадцати-двадцати высших сановников разбалансирует и без того ушедшую в пике систему управления. Все структуры коллапсируют мгновенно, так как никто не будет знать, какова его судьба в ближайшее время. Кто придет, какие кадровые решения последуют, кого уволят, кого повысят, а кого и отправят на нары. Ну как тут работать в такой нервной обстановке.

Когда такой бедлам начинается в одной структуре — это как-то, но пережить можно. Но если это произойдет по всем сразу или в коротком временном диапазоне — все управление попросту зависнет. И что самое интересное, так это то, что сидящий в бункере Путин будет узнавать о происходящем последним. А потому и реагировать на происходящее все медленнее и хуже. Если вообще будет успевать.

К царю Николаю Второму, когда случился коллапс, в такой ситуации пришел генерал Алексеев и сообщил ему: «Ваше Величество может считать себя как бы арестованным». Я не знаю, придет ли кто к Путину или ему просто забетонируют выходы из бункера, но сюжет может повториться.

Источник: Эль Мюрид



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