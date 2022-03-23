Мнение: Россияне не беспокоятся за свои деньги, будущее рубля и дедолларизация Беларуси

1. Безразличие и стоицизм – вот две основные реакции россиян на санкции Запада и искусственно созданный нашими врагами из США финансовый кризис. Что же, способность проявлять твёрдость духа в сложных ситуациях — одно из тех качеств, которые сделали русский народ великим:

https://lenta.ru/news/2022/03/19/nakopl/

Свыше 60 процентов россиян не стали ничего делать со своими накоплениями в конце февраля — начале марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что наиболее популярными шагами стали снятие наличных рублей в банке (16 процентов), открытие банковских вкладов по повышенным ставкам (12 процентов) и приобретение иностранной валюты для хранения в наличном виде (5 процентов), а также покупка золота (5 процентов).

Стало известно, что соответствующие меры принимали граждане в возрасте от 25 до 34 лет (41 процент), имеющие высшее образование (43 процента), хорошее материальное положение (57 процентов), а также горожане, занимающие позиции руководителей (48 процентов) и квалифицированных специалистов (42 процента).

2. Прошёл уже почти месяц с начала крупнейшей в мировой истории санкционной агрессии против России, однако курс доллара болтается на отметке немногим более 100 рублей, при том что арсенал западных санкций уже в основном исчерпан.

Пройдёт ещё какое-то время, паникёры успокоятся, спекулянты угомонятся, западная санкционная эйфория схлынет. Некоторые полагают, что доллар после этого может вернуться к значениям начала февраля:

https://lenta.ru/news/2022/03/15/buduschii_kurs/

Курс рубля по отношению к доллару сильно недооценен, так как объективных экономических причин для его снижения нет, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он поделился с «Лентой.ру» прогнозом относительно будущего курса рубля.

Снижение рубля по отношению к доллару обусловлено исключительно эмоциональной реакцией на новостной фон, отметил экономист, так как люди находятся в повышенном тревожном состоянии и рассматривают доллар как защитный актив. Как только закончится специальная операция на Украине и утихнет информационный фон, рубль стабилизируется, убежден он.

«Я не могу сказать, что он вернется на свои прежние позиции, потому что, несмотря на то, что объективных условий для его резкой девальвации нет, слишком глубокое падение оставляет свой след, и до конца восстановления не будет. Но то, что восстановится где-то до 80 рублей за доллар, я думаю, такой прогноз можно дать достаточно смело. Падение будет безусловно — 4-5 рублей, вряд ли больше», — предположил Беляев. Он обратил внимание, что ситуация будет зависеть от того, насколько оперативно и эффективно завершится специальная операция на Украине и информационный фон придет в обычное русло.

3. Степень интеграции России и Беларуси продолжает увеличиваться:

https://www.kommersant.ru/doc/5260508

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 марта подписал указ, согласно которому Министерству финансов страны разрешается выплачивать государственный долг в национальной валюте. Публикация об этом появилась на сайте ведомства 17 марта. Минфину также запретили отчуждать акции в компаниях акционерам из стран, которые ввели санкции.

В тексте указа говорится, что в случае введения со стороны «недружественных стран» санкций, из-за которых может произойти «замораживание» инвестиционных проектов на территории Белоруссии, Министерству финансов разрешается выплачивать государственный долг перед такими странами в национальной валюте.