 

Мнение: Доллары и евро вышли из доверия?

23.03.2022, 21:35, Разное
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Президент России собрал членов правительства на видеоконференцию, чтобы «подробно обсудить ряд оперативных вопросов», обратив особое внимание «ситуации в строительной отрасли, учитывая её системообразующую роль в экономике, значимое социальное измерение».

А началось совещание с поручения Владимира Путина перевести все газовые контракты, заключенные с «недружественными» странами, в рубли.

Так и сказал президент России: «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли».

Свое решение Путин мотивировал тем, что доверие к евро и доллару перечеркнуто.

Дословно: «За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот «коллективный Запад» фактически подвёл черту под надёжностью своих валют – об этом тоже мы уже говорили – перечеркнул доверие к этим валютам. И Соединённые Штаты Америки, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены» (отсюда).

Что-то совсем меня запутал президент моей страны. Нет, конечно, я понял, что Владимир Пуин убежден, что заморозка российских активов на Западе – это нелегетимные решения. То ли дело – спецоперация России на Украине, совершенно легитимное решение, принятое коллективно на Совете Безопасности, одобренное Госдумой и Советом Федерации….

Но я не понимаю, а причем тут доверие к евро и доллару?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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