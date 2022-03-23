Мнение: О продаже газа в Европу за рубли… Ловкий ход или «выстрел в ногу»?

Час от часу не легче! Вот уж точно, не западные #санкции страшны России, а кремлёвские ответы на них.

Ещё одна «многоходовочка» гениального стратега началась. Боже, храни нас всех!

#Россия в ближайшее время перейдет на расчёты в рублях за поставки газа в недружественные страны. Об этом заявил президент страны Владимир #Путин на совещании с членами правительства.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют», — сказал глава государства.

На этой новости #рубль вполне логично укрепился, подскакивая в моменте до 95 руб./долл.

Газ на спотовом рынке в Европе заметно подорожал. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала на пике отметки 118,75 евро за 1 МВт·ч, или более чем 1370 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м с учётом текущего курса на Forex. Тоже понятно: непредсказуемости стало больше. Но что всё это значит?

Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах, сообщил Владимир Путин. «Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли», — пояснил он.

С одной стороны, св таком контексте перевод контрактов на оплату в рублях — это во многом техническая процедура. Нужно переписать ряд условий в договоре — что будет фактической расчётной единицей, рубль или #евро. Далее это будет означать, что теперь не Газпрому нужно будет продавать свою валютную выручку на Мосбирже, а покупателю газа (Uniper, Wingas или WIEH) придётся покупать рубли на ней же. В остальном для последнего мало что поменяется. Но российская сторона таким образом выводится из-под валютных рисков, перспективы блокировки счетов и так далее. Вместе с тем для изменения условий контракта нужно согласие обеих сторон. А его так просто не получить: «Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро, другой договорной базы нет», подчеркнул глава компании Альфред Штерн. И такой позиции, скорее всего, будут придерживаться большинство европейцев. Упс!

Теперь оборотная сторона медали. «Газпром» всё равно будет вынужден часть рублей, полученных от западного контрагента, тут же переводить обратно в евро и доллары. Ему нужно продолжать закупать импортные комплектующие, в том числе для буровых, платить зарплату своим зарубежным подразделениям и «дочкам», обслуживать внешние долги. По сути, российский газовый гигант получит лишь издержки на двойной конвертации.

Но это в краткосрочном плане.

Уже можно представить, как радуются сейчас Катаре или в #США. В долгосрочном плане решение Владимира Путина скорее всего приведёт к отказу покупать значительные объёмы газа у России. Это для стран Центральной и Восточной Европы, критически зависимых от поставок газа из России, становится не просто политическим приоритетом, но вопросом экономического выживания. Их всех российский лидер — сам! — просто вынуждает к срочной перестройке своей энергетической политики в направлении отказа от ископаемого топлива вообще и от российского газа в первую очередь. Никаких 5-6 лет ожидания ввода новых заводов СПГ в мире, откуда пошла бы замена российскому газу, у них больше нет. И, естественно, слова о газовом «бойкоте» со стороны самого лояльного покупателя, Германии, уже прозвучали незамедлительно: «Оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, но это вынудит #ЕС обходить свои же санкции и подогреет дискуссии о бойкоте энергоносителей из РФ», заявил ТАСС глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст.

Так или иначе, пусть даже через огромный #кризис, Европа с этим справится. Помните, в 1970-х было сразу два «нефтяных шока», из-за которых цены на нефть взлетели в разы, а инфляция в США и Европе исчислялась двузначными показателями? Так вот, и страны ЕЭС, и Штаты всё это как-то пережили. Пожалуй, стали даже крепче. Ни арабам, взвинтившим цены, ни #СССР, тоже погревшем на этом руки, в исторической перспективе лучше не стало. Разве что Дубай вырос посреди пустыни, да шейхи пересели с верблюдов на автомобили… американского и европейского производства.

То есть в том, что Россия потеряет 100-миллиардный в долларах рынок сбыта ещё быстрее, чем предполагалось ранее, сомнений почти не осталось. Возможно, часть этого объёма выкупит #Китай — но явно дешевле, чем шли бы продажи в #Евросоюз. Сомневающиеся могут погуглить термин «монопсония». Остальное придётся утилизировать дома, и для потребителя газ тоже станет дороже: кто-то же должен компенсировать «Газпрому» выпадающие доходы.

Так что же в итоге получит Россия, кроме головной боли, роста цен и новых проблем?

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