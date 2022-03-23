Опять за свое: Том Хэнкс снова стал непрошеным гостем на чужой свадьбе

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В минувшие выходные невеста по имени Грейс Гуолтни, нарядившись в белое платье, вместе с подругами собиралась сесть в лимузин возе отеля Fairmont в Питтсбурге, чтобы отправиться на свою свадебную церемонию, но пришлось немного задержаться. К веселой толпе девушек вдруг подошел обладатель премии “Оскар”, голливудская звезда 65-летний Том Хэнкс. Актер пожелал невесте счастья и, конечно, сфотографировался на память. Грейс пережила настоящее потрясение.

Он сказал: “Привет! Я Том Хэнкс. Я бы хотел сфотографироваться с тобой”, и я сразу же замерла и стала озираться, потому что растерялась и не знала, что делать, – рассказала она журналистам и добавила – уверена, любая невеста Питтсбурга была бы счастлива, если б ее свадебное фото украсил сам Том Хэнкс.

Свидетели, в том числе и свадебный фотограф Грейс, позже рассказали, что Хэнкс исчез так же неожиданно, как и появился. А пораженная невеста рассказала своему жениху о случившемся прямо во время церемонии бракосочетания.

Был момент во время церемонии, когда мы молились и не смотрели друг на друга, и я тогда вдруг сказала любимому шепотом: Люк, я только что встретила Тома Хэнкса, надо было его привести сюда… – поделилась Грейс.

В Питтсбурге Том Хэнкс снимается в своем новом фильме “Человек по имени Отто”, выход которого запланирован на конец этого года.

Том Хэнкс и невеста из Питтсбурга

Хэнкс обожает свадьбы и часто поздравляет случайно встреченных молодоженов. В ноябре прошлого года Том Хэнкс присоединился к свадебному торжеству двух американок Дисьембре и Таши Фэррис в Санта-Монике, впервые побывав на однополой свадьбе незнакомцев. В 2016 году актер прервал свою пробежку в Центральном парке Нью-Йорка, чтобы лично поздравить молодоженов Элизабет и Райана и сделать фото на память. Ранее, еще во время съемок фильма “Форрест Гамп” в 1993 году в Южной Каролине, актер подошел к невесте Мэри Данниг Чепмен, направлявшейся в церковь, и пожелал ей удачи и счастья.

Молодожены из Питтсбурга