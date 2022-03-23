 

Луч света: Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцесса Беатрис выбирают наряды желтого цвета

23.03.2022, 21:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен.

__________________________________

Всю эту неделю мы пристально следим за путешествием Кейт Миддлтон и принца Уильяма по странам Карибского бассейна. Модных экспертов же привлекает гардероб герцогини Кембриджской – как и флаги посещаемых стран, ее наряды так и пестрят разными красками в самых неожиданных сочетаниях. А ярко-желтое платье британской марки Roksanda, в котором Кейт спустилась вчера по трапу по прилете на Ямайку, многие уже назвали ее лучшим выходом за весь тур. Впрочем, этот цвет был выбран не только как дань уважения Ямайке. 

Желтый – один из любимых оттенков королевских особ, и не только британских. Одна только Кейт выходила в платьях цвета солнца не менее шести раз, хотя обычно предпочитает одежду других тонов. Всемирное признание ярко-желтый получил в прошлом году, когда Институт цвета Pantone выбрал оттенок Illuminating, отсылающий к солнечному свету, цветом года. Кто еще из монарших персон появлялся на публике в желтых платьях и костюмах – в специальной подборке HELLO.RU.

Чтобы посмотреть фотографии, перейдите в галерею, кликнув на коллаж ниже.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Королева Рания и король Абдалла посетили выставку местных ремесленников в Аммане

10.12 / Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России

09.03 / У работающих в ночную смену людей повышаются риски развития рака

03.04 / Медики рассказали о полезных качествах витамина В11

26.05 / Мнение: Канал «Евразия», перевозки восток-запад и отказ от вагонов-ресторанов

16.02 / В Раде начали собирать подписи за импичмент Зеленского: Исторический момент

10.01 / Какой тип старения лучше? – Личное мнение

08.12 / На новогодние праздники вход в ЦУМ станет платным

20.11 / Мнение: Печальная новость…

30.11 / Представлен отечественный активный экзокостюм с «Виртуальным войсковым помощником»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика