Луч света: Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принцесса Беатрис выбирают наряды желтого цвета

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Всю эту неделю мы пристально следим за путешествием Кейт Миддлтон и принца Уильяма по странам Карибского бассейна. Модных экспертов же привлекает гардероб герцогини Кембриджской – как и флаги посещаемых стран, ее наряды так и пестрят разными красками в самых неожиданных сочетаниях. А ярко-желтое платье британской марки Roksanda, в котором Кейт спустилась вчера по трапу по прилете на Ямайку, многие уже назвали ее лучшим выходом за весь тур. Впрочем, этот цвет был выбран не только как дань уважения Ямайке.

Желтый – один из любимых оттенков королевских особ, и не только британских. Одна только Кейт выходила в платьях цвета солнца не менее шести раз, хотя обычно предпочитает одежду других тонов. Всемирное признание ярко-желтый получил в прошлом году, когда Институт цвета Pantone выбрал оттенок Illuminating, отсылающий к солнечному свету, цветом года. Кто еще из монарших персон появлялся на публике в желтых платьях и костюмах – в специальной подборке HELLO.RU.

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