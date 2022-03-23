 

МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов

23.03.2022, 21:10, Новости дня
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Министерство иностранных дел передало посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых из РФ американских дипломатов, объявленных персонами нон грата.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве заявили, что американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против РФ получат решительный и адекватный ответ.

Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства РФ при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства РФ при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства РФ при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения лишь предлогом для высылки.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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