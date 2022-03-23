МИД передал посольству США ноту со списком высылаемых дипломатов

Министерство иностранных дел передало посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых из РФ американских дипломатов, объявленных персонами нон грата.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве заявили, что американской стороне жестко заявлено, что любые враждебные действия США против РФ получат решительный и адекватный ответ.

Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства РФ при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства РФ при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с утверждением, что 12 российских дипломатов из постоянного представительства РФ при ООН якобы занимались разведывательной деятельностью. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя назвал подобные утверждения лишь предлогом для высылки.

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