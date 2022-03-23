США представят новый пакет санкций против физических и юридических лиц в РФ

Белый дом подготовил новый пакет санкций против России, которыми будут затронуты частные лица и различные структуры, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы, Соединенные Штаты, объявим пакет санкций завтра, которые относятся как к политическим фигурам, олигархам… так и к структурам. Это будет обнародовано завтра», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

Отмечается, что президент США Джо Байден в ходе поездки в Европу обсудит события на Украине с партнерами по «большой семерке».

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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