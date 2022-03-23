 

Мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые сигналы

23.03.2022, 21:01, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Был проведен эксперимент, в процессе которого специалисты получили информацию, подтверждающую, что женщины и мужчины по-разному воспринимают болевые сигналы в организме.

Специалисты воспользовались женскими и мужскими тканями спинного мозга лабораторных грызунов и людей, которые пожертвовали свои тела науке после смерти. Эксперты обнаружили, что фактор роста нейронов BDNF играет главную роль в усилении сигналов боли в спинном мозге у мужчин и самцов крыс, но не у самок крыс и женщин.

Также выяснилось, что при удалении яичников у самок крыс, это разница исчезала. Полученная информация будет полезна в разработке новых препаратов от болевых ощущений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Проклятый автомобиль насильника

04.11 / Лидия Ермошина получит медаль от Байдена за помощь в организации выборов президента США

10.01 / Ровер «Чанъэ-5» обнаружил признаки воды на Луне

14.10 / Откройте свое сердце и поцелуйте воздух: четыре «движения богини» для повышения уверенности в своем теле (идеально подходят женщинам за 60)

04.09 / Ученый предсказал сокращение населения России на 40 миллионов человек

21.04 / Мнение: Испытания джетпака на учениях голландского спецназа

09.06 / Силовики пресекли работу крупного овощного рынка, на котором незаконно продавался укроп

23.12 / COVID-19: терапевт перечислила самые распространённые последствия болезни

21.01 / Мнение: Испытания баллистической ракеты Shaheen-3

11.12 / Россияне начали больше тратить на свое здоровье в 2020 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]ail.com

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика