Мужчины и женщины по-разному воспринимают болевые сигналы

Был проведен эксперимент, в процессе которого специалисты получили информацию, подтверждающую, что женщины и мужчины по-разному воспринимают болевые сигналы в организме.

Специалисты воспользовались женскими и мужскими тканями спинного мозга лабораторных грызунов и людей, которые пожертвовали свои тела науке после смерти. Эксперты обнаружили, что фактор роста нейронов BDNF играет главную роль в усилении сигналов боли в спинном мозге у мужчин и самцов крыс, но не у самок крыс и женщин.

Также выяснилось, что при удалении яичников у самок крыс, это разница исчезала. Полученная информация будет полезна в разработке новых препаратов от болевых ощущений.