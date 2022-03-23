Курбанчик и его запасное колесо – Личное мнение

Курбанчик лихо, но дико отбрил советчиков, посмевших предложить ему поработать.



Фото: Соцсети

Почему дико?

Судите сами. Цитирую:

Вот ещё один красавчик. Советует мне найти работу. Я посмотрел его аккаунт, у меня запасное колесо в машине стоит дороже, чем вся его жизнь.

Ходи сюда, Курбан. Учить буду, раз у самого в башке — компот из дешёвых понтов.

Именно в текущей ситуации сравнение человеческой жизни с запасным колесом в машине особенно неуместно.

Это даже не отсутствие чуткости. Это — откровенная тупость.

Идём дальше.

Ты давно живёшь в Москве. На дворе — 2022 год. А ты разговариваешь, как омега-барыга, морозящий яйца у обменника в конце 90-ых.

В то время у меня были знакомые, занимающиеся довольно крупными финансовыми операциями. Эти безукоризненно воспитанные мужчины так не разговаривали. Так разговаривали шныри их помощников, кем ты, судя по всему, и являешься по образу мыслей.

Ты остановился в развитии? Разменяв пятый десяток, ты так и остался «пацанчиком на побегушках» у обменника конца прошлого века?

И, кстати, на какие деньги ты приобрёл то самое запасное колесо, стоимость которого ты оцениваешь выше стоимости человеческой жизни?

Расскажи про свой бизнес или чем ты там сейчас занимаешься.

Как думаете, откуда у Курбанчика корм?

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