 

Британская королева запустила собственную линию бытовой химии

23.03.2022, 19:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская королева и в 95 лет не сидит сложа руки. Проводя время в своем поместье Сандрингем в Норфолке, она решила запустить собственный бренд бытовой химии Sandringham Royal Estate. Но цена моющего средства для посуды, разработанного в сотрудничестве с местными производителями, оказалась вполне королевской: 14,99 фунтов стерлингов за бутылку емкостью 500 мл. 

Британские таблоиды, смакуя эту новость, сразу же вспомнили давнее интервью бывшего королевского дворецкого Пола Баррелла, в котором тот рассказал, что Елизавета II любит мыть посуду.

Когда она отдыхает в своем поместье в Балморале, она надевает желтые резиновые перчатки и встает у раковины. Она моет, а фрейлина вытирает, – утверждал Баррелл.

“Натуральное средство для мытья посуды” с ароматом “прогулок по побережью” появилось всего через месяц после того, как королева запустила собственный бренд одеколона для собак. В его состав входит гамамелис и смесь эфирных масел. Как сообщается на этикетке, он “помогает собакам избавиться от любых неприятных запахов”. Элегантные флаконы объемом 200 мл стоимостью 9,99 фунтов стерлингов украшены символом поместья Сандрингем и логотипом Sandringham Royal Estate.

Елизавета II на фабрике фарфора Wedgwood в 1955 годуСок из яблок Сандрингема

Раньше в Сандрингеме производили только съедобную продукцию. В начале года был выпущен кетчуп Sandringham Royal Estate из местных ингредиентов. Еще в королевской коллекции есть мед, произведенный сандрингемскими пчелами, по цене 14,99 фунтов стерлингов за банку. Этот мед собирается из ульев, расположенных на полях и у живых изгородей загородного дома, который является частной собственностью королевы. На этикетке сообщается, что он производится пчелами, которые собирают нектар “с липовых деревьев и диких цветов, таких как фацелия и клевер, и с черной смородины”. Также в магазинах в Норфолке можно увидеть яблочный сок, произведенный из плодов королевского сада.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Мнение: Тверк во время чумы. Кого ипёт чужое горе?

31.07 / Александр Даванков из партии «Новые люди» заявил о необходимости решать допинговые проблемы в спорте России

01.05 / Белорусский политик Скребец: Уже скоро Кремль потребует от Лукашенко отдать долг не деньгами

09.03 / Мнение: Красный флаг над ЗАЭС

18.01 / «Являюсь пенсионером, никуда не уезжал»

06.01 / Уникальная операция спецслужб: убийство Фахризаде

26.05 / Оказывается, мороженое нужно есть непременно с водой, чтобы не заболеть

15.07 / Госинспекция по недвижимости против незаконных построек: пятнадцать лет уверенных побед

14.09 / Ученые экспериментально доказали невозможность универсальной диеты

22.08 / Мнение: О подкупе избирателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика