Британская королева запустила собственную линию бытовой химии

Британская королева и в 95 лет не сидит сложа руки. Проводя время в своем поместье Сандрингем в Норфолке, она решила запустить собственный бренд бытовой химии Sandringham Royal Estate. Но цена моющего средства для посуды, разработанного в сотрудничестве с местными производителями, оказалась вполне королевской: 14,99 фунтов стерлингов за бутылку емкостью 500 мл.

Британские таблоиды, смакуя эту новость, сразу же вспомнили давнее интервью бывшего королевского дворецкого Пола Баррелла, в котором тот рассказал, что Елизавета II любит мыть посуду.

Когда она отдыхает в своем поместье в Балморале, она надевает желтые резиновые перчатки и встает у раковины. Она моет, а фрейлина вытирает, – утверждал Баррелл.

“Натуральное средство для мытья посуды” с ароматом “прогулок по побережью” появилось всего через месяц после того, как королева запустила собственный бренд одеколона для собак. В его состав входит гамамелис и смесь эфирных масел. Как сообщается на этикетке, он “помогает собакам избавиться от любых неприятных запахов”. Элегантные флаконы объемом 200 мл стоимостью 9,99 фунтов стерлингов украшены символом поместья Сандрингем и логотипом Sandringham Royal Estate.

Елизавета II на фабрике фарфора Wedgwood в 1955 году Сок из яблок Сандрингема

Раньше в Сандрингеме производили только съедобную продукцию. В начале года был выпущен кетчуп Sandringham Royal Estate из местных ингредиентов. Еще в королевской коллекции есть мед, произведенный сандрингемскими пчелами, по цене 14,99 фунтов стерлингов за банку. Этот мед собирается из ульев, расположенных на полях и у живых изгородей загородного дома, который является частной собственностью королевы. На этикетке сообщается, что он производится пчелами, которые собирают нектар “с липовых деревьев и диких цветов, таких как фацелия и клевер, и с черной смородины”. Также в магазинах в Норфолке можно увидеть яблочный сок, произведенный из плодов королевского сада.