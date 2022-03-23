На пределе возможностей: 5 фильмов об одержимости и навязчивых идеях

“Мания” (The Novice), 2021



Первокурсница Алекс одержима желанием стать лучшей во всём. Для получения полной стипендии она записывается в университетскую команду по гребле. Вскоре ей предстоит проверить пределы собственных физических и психологических возможностей и обойти остальных, чего бы ей это не стоило.

“Мания” — это своего рода навязчивое физическое и психологическое путешествие, которое затягивает главную героиню в водоворот внешних и внутренних конфликтов, ослепляет жаждой победы и стремлением достичь цель, чего бы это ни стоило. С развитием сюжета фильм превращается в навязчивый водоворот, а героиня рискует стать злодеем своей собственной истории.

Леонардо ДиКаприо с восторгом отозвался о работе Изабель Фурман, назвав ее выдающейся. Фильм стал победителем престижнейшего Международного кинофестиваля в Трайбеке, а также получил 5 номинаций Film Independent Spirit Awards 2022.

“Одержимость” (Whiplash), 2013



В центре сюжета полнометражного дебюта Дэмьена Шазелла конфликт между исполнителем на ударных инструментах и руководителем джазового коллектива. Барабанщик мечтает стать великим, и, казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра, но известный своим безжалостным нравом. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а суровый наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше – за пределы человеческих возможностей.

Главные роли исполнили Майлз Теллер и Дж. К. Симмонс, удостоенные за свои актёрские работы множества наград. Фильм получил три премии “Оскар”, три BAFTA и “Золотой глобус”.

“Черный лебедь” (Black Swan), 2010



Психологический триллер знаменитого Даррена Аронофски с Натали Портман, Венсаном Касселем и Милой Кунис. Сюжет картины рассказывает об изнанке большого балета, о непростой жизни служителей искусства. История разворачивается вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, способная отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить все, но напряжение достигает апогея, и балерина начинает сходить с ума, открывая в себе темную сторону.

Мировая премьера состоялась на открытии 67-го Венецианского международного кинофестиваля, а Натали Портман получила свой первый “Оскар”.

“Социальная сеть” (The Social Network), 2010



Биографическая драма режиссёра Дэвида Финчера об истории создания одной из самых популярных в Интернете социальных сетей – Facebook.

28 октября 2003 года зажатого гарвардского студента Марка Цукерберга бросает девушка, после чего он решает взломать локальную университетскую сеть и выложить в интернет портреты всех студенток. Так у амбициозного второкурсника появляется идея, сулящая миллионы долларов, и он не остановится ни перед чем в своей цели. Оглушительный успех этой сети среди пользователей по всему миру навсегда изменил жизнь студентов-однокурсников, которые основали ее в 2004 году и за несколько лет стали самыми молодыми мультимиллионерами в США.

Картина удостоилась трех премий “Оскар”, статуэток Британской академии и “Золотого глобуса”, а главные роли в фильме исполнили Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк и Арми Хаммер.

“Начало” (Inception), 2010



Фантастический боевик Кристофера Нолана с многосложным сюжетом и потрясающими спецэффектами.

Картина рассказывает о профессиональных, но не совсем обычных ворах, которые могут украсть ту или иную идею влиятельных людей. Главный герой – лучший из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные секреты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил. И вот однажды у него появляется шанс все исправить и совершить невозможное – не украсть идею, а внедрить ее. Помешать этому может только прошлое Кобба, потому что он одержим любовью к своей жене, памятью о ней и идеей вернуть тот мир, в котором они были счастливы. Готовность пойти на все ради попытки вернуть свой прошлый мир может обернуться провалом в сложной системе подсознания.

Актерский состав в картине наполнен голливудскими звездами – Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж, Том Харди, Киллиан Мёрфи и Марион Котийяр. Фильм получил четыре премии “Оскар” и три награды Британской киноакадемии.