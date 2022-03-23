Минобороны: Силы ДНР начали бой за населенные пункты Каменка и Новобахмутовка

Группировка войск ДНР ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, группировка войск Донецкой народной республики наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новобахмутовка.

Отмечается, что подразделения ВС РФ продвинулись еще на 2 км, передает РИА «Новости».

«Подразделения российских Вооруженных сил за день продвинулись еще на 2 километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на южных и юго-восточных окраинах населенного пункта Новомихайловка», – отметил Конашенков.

Ранее в ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Украинские военные провели обстрел трех населенных пунктов в Донецкой народной республике за три часа.

—