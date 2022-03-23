В Минобороны рассказали об уничтожении авиацией 86 военных объектов Украины

Оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 86 военных объектов Украины. Среди них: 6 командных пунктов, две реактивных системы залпового огня, восемь орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, 49 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – передает его слова ТАСС.

Конашенков уточнил, что российские средства ПВО за день уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Киев, Сумы, Харьков, Чернигов.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 255 беспилотных летательных аппаратов, 189 зенитных ракетных комплексов, 1564 танка и других боевых бронированных машин, 158 установок реактивной системы залпового огня, 627 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1367 единиц специальной военной автомобильной техники», – добавил представитель Минобороны.

Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.

—