Эксперт: Ускорить ремонт причалов Каспийского трубопровода можно отменой санкций

Вывод из строя причалов Каспийского трубопровода может лишить Европу серьезного объема нефти на два месяца. Однако зарубежные партнеры могут ускорить ремонтные работы, если снимут санкционные ограничения для поставок необходимых комплектующих, сообщил газете ВЗГЛЯД директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

«Аварийная остановка работы причалов Каспийского трубопроводного консорциума на полтора – два месяца – это очень серьезный удар не только для европейского, но и для мирового рынка. Это спровоцирует еще больший рост цен на нефть, а также потребует распечатать нефтяной резерв в тех европейских странах, которые серьезным образом зависели от этих поставок», – сообщил Громов.

Только в прошлом году по КТК было поставлено почти 61 млн тонн нефти, а в феврале поставки были на уровне 5 млн тонн. «Если перевести это в баррели в сутки, то по состоянию на февраль поставлялось примерно 1,1 млн баррелей в сутки. Это 1,5% от глобального объема потребления нефти в мире», – указывает эксперт ИЭФ.

Ранее глава КТК Николай Горбань рассказал, что погрузка нефти на морском терминале «Каспийского трубопроводного консорциума» под Новороссийском полностью остановлена после вывода из эксплуатации из-за повреждений двух из трех выносных причальных устройств. По его оценке, в марте – апреле отгрузка нефти с терминала в адрес основных получателей (Италия, Франция, США, Испания) может упасть в 3-5 раз.

Ремонт поврежденных в результате шторма причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может занять не менее полутора месяцев, на все это время экспорт нефти по КТК может быть остановлен, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, российская сторона делает все, чтобы восстановить работу объекта. Однако скорость работ зависит от иностранных партнеров. Управляют причалами КТК иностранные инвесторы, в том числе Chevron и другие компании. Техническое обслуживание тоже обеспечивают соответствующие иностранные компании.

У Европы есть два пути решения этой проблемы, говорит Громов. Первый – ремонтировать так долго, как об этом сказал Новак. Но в этом случае из-за дефицита нефти европейским странам, получавшим ее из Каспийского трубопровода, придется распечатать собственные стратегические резервы нефти. Такие запасы на «черный день» есть у Франции, Италии и других стран.

Второй вариант преодоления этой проблемы – это проведение ремонта в более сжатые сроки. Тогда негативные последствия удастся минимизировать, и распечатывать нефтяные возможно не придется. Но для этого нужны коллективные усилия всех сторон, говорит Громов.

«Есть определенные проблемы с поставкой необходимых зарубежных комплектующих для более быстрого ремонта причального комплекса, отвечающего за погрузку нефти с Каспийского трубопровода. Те страны, которые критически зависят от этой нефти, могут ввести временные исключения для такого рода поставок, чтобы провести ремонт в кратчайшие сроки. Но как будет на практике – покажет жизнь», – заключает Алексей Громов.

КТК – основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год. Потребителями поставляемой по этому трубопроводу нефти являются Италия, США, Испания, КНР, Франция и другие страны.

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