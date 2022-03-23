МОТ осудила агрессию России в отношении Украины и приостановила сотрудничество с РФ

Административный совет Международной организации труда (МОТ) вслед за Генеральной Ассамблей ООН принял резолюцию о «российской агрессии против Украины», но с точки зрения мандата Организации, которой поручены вопросы занятости.

Члены Совета решили приостановить сотрудничество с Россией.

– Административный совет заявляет, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации при содействии правительства Беларуси, направленная против Украины, абсолютно несовместима с целями и задачами Организации и принципами членства в МОТ, – говорится в принятом документе.

Члены совета постановили «временно приостановить техническое сотрудничество или помощь России, за исключением гуманитарной помощи, до тех пор, пока не будет достигнуто решение о прекращении огня и мирном урегулировании».

Совет потребовал не принимать приглашений от Российской Федерации для участия в совещаниях экспертов, конференциях и семинарах.

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер также самым решительным образом осудил агрессию Российской Федерации против Украины, потребовав от РФ безоговорочного вывода всех ее войск с территории Украины.

– Эти события – одна из самых мрачных глав в столетней истории МОТ, они грубо противоречат миссии нашей организации, состоящей в содействии миру на основе социальной справедливости, – отметил Гай Райдер. – Те, кто несет ответственность за агрессию, прекрасно знают, что среди ее первых жертв будут трудящиеся и что она приведет к многолетним разрушительным последствиям для сферы занятости…