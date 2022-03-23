 

МОТ осудила агрессию России в отношении Украины и приостановила сотрудничество с РФ

23.03.2022, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Административный совет Международной организации труда (МОТ) вслед за Генеральной Ассамблей ООН принял резолюцию о «российской агрессии против Украины», но с точки зрения мандата Организации, которой поручены вопросы занятости.

Члены Совета решили приостановить сотрудничество с Россией.

– Административный совет заявляет, что продолжающаяся агрессия Российской Федерации при содействии правительства Беларуси, направленная против Украины, абсолютно несовместима с целями и задачами Организации и принципами членства в МОТ, – говорится в принятом документе.

Члены совета постановили «временно приостановить техническое сотрудничество или помощь России, за исключением гуманитарной помощи, до тех пор, пока не будет достигнуто решение о прекращении огня и мирном урегулировании».

Совет потребовал не принимать приглашений от Российской Федерации для участия в совещаниях экспертов, конференциях и семинарах.

Генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер также самым решительным образом осудил агрессию Российской Федерации против Украины, потребовав от РФ безоговорочного вывода всех ее войск с территории Украины.

– Эти события – одна из самых мрачных глав в столетней истории МОТ, они грубо противоречат миссии нашей организации, состоящей в содействии миру на основе социальной справедливости, – отметил Гай Райдер. – Те, кто несет ответственность за агрессию, прекрасно знают, что среди ее первых жертв будут трудящиеся и что она приведет к многолетним разрушительным последствиям для сферы занятости…



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Автоэксперт напомнил о необходимости замены масла перед зимой

12.10 / Это же осьминог Дофлейна, а не Навальный!

09.11 / Президент Азербайджана допустил муниципальное самоуправление для армян Карабаха

14.08 / Латвия заняла исходные позиции

21.02 / Ученые рассказали, может ли недосып менять структуру мозга

29.03 / Мнение: Поправь локус и снизь планку

20.12 / Президентов иностранных государств в российских СМИ с 2022 года будут называть главами

29.06 / В России зарегистрировали максимум смертей от коронавируса за сутки

10.08 / Мнение: Протесты в Минске

06.12 / Адольф Гитлер совершит рабочую поездку в Израиль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика