События в Украине напоминают о мрачных днях Европы

ООН помогла десяткам тысяч украинских беженцев покинуть страну и добраться до Польши и других принимающих их стран.

Крис Мелцер, представитель Управления ООН по делам беженцев в Германии, говорит, что за последний месяц ему довелось стать свидетелем огромного числа человеческих трагедий:

– С начала этого конфликта мне пришлось увидеть много страданий. Десятки тысяч беженцев, 90 процентов из них женщины и дети, рассказывают в основном одно и то же – они проснулись под звуки взрывов бомб и гранат и поняли, что надо бежать. Времени на сборы не было, люди взяли только документы, какие-то деньги и плюшевую игрушку для ребенка.

Врезалась в память девочка Полина, испуганно прижимающая к груди игрушечную лисичку. Очень часто людям приходится ждать по несколько дней, чтобы перейти границу. Они сидят в холодных машинах с выключенным мотором при температуре минус пять градусов Цельсия.

Другие прибывают на автобусах или на поезде, а потом идут еще несколько километров пешком до границы. Мужчины часто сопровождают свои семьи, а у контрольно-пропускного пункта обнимают напоследок своих жен и детей, чтобы вернуться в Киев и другие города. Эти душераздирающие сцены прощания приходится видеть каждый день.

«Я скучаю по папе»

– Самый частый вопрос, который приходится слышать от беженцев – это “когда мы сможем вернуться домой”, а дети обычно говорят, как скучают по папе. Очень тяжело это слышать.

Когда беженцы пересекают границу, их, как правило, направляют в центры по приему, где они могут поесть, поспать, где обычно тепло и есть интернет, который позволяет связать с родными. Под такие центры переоборудованы школы и дворцы спорта.Здесь у людей есть возможность отдышаться и принять решение о дальнейших действиях. Некоторые решают остаться в Польше, другие продолжают путь, например, в Германию.

Очень важно, чтобы все страны разделяли между собой эту нагрузку, а не только соседние Польша, Румыния, Молдова и Словакия. Речь идет о европейском и международном кризисе. Хорошо, что и другие страны ЕС это понимают и готовы помочь.

Солидарность

– Меня впечатляет солидарность, которую проявляют местные жители и организации – они предоставляют беженцам продовольствие, крышу над головой и транспорт. В то же время я бы просил желающих помочь координировать свои усилия с НПО, а еще лучше с властями своих стран, чтобы эта поддержка была еще более эффективной.Например, мы сами сотрудничаем в Украине и в Польше с Красным Крестом и другими организациями, без которых мы мало что могли бы сделать.

Наиболее быстрый и эффективный путь оказания помощи – это денежные пожертвования. Люди могут также предложить жилье беженцам. Такой поступок может стать одним из самых памятных событий в вашей жизни. Более трех миллионов беженцев за три недели – это беспрецедентно. Это огромный вызов, но видя такую солидарность, я не сомневаюсь – мы справимся».

Напоминание о мрачных днях Европы

– Происходящее напоминает мне о том, что пришлось пережить моей маме. В 1945 году ей было девять лет, ей пришлось бежать от войны. Сейчас ей 86 лет, она по 16-18 часов не может оторваться от телевизора, переживая ужас и потрясение от сцен, которые напоминают ей о ее военном детстве. Она весь день плачет и спрашивает, когда это прекратится, как можно этому положить конец. И я не знаю, что сказать, у меня нет ответа на этот вопрос.