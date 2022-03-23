Употребление клюквы может улучшить здоровье сердца

Результаты новой исследовательской работы ученых продемонстрировали, что употребление клюквы в течение одного месяца может существенно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Был проведен эксперимент, в котором участвовали мужчины без проблем со здоровьем. Их разделили на группы, одна из которых в течение одного месяца употребляла порошок из цельной клюквы, а другая — плацебо.

Таким образом, удалось выяснить, что добровольцы, которые употребляли клюкву, имели меньший риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также демонстрировали улучшение показателей опосредованного потоком расширения сосудов.