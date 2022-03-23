 

Употребление клюквы может улучшить здоровье сердца

23.03.2022, 19:40, Разное
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Результаты новой исследовательской работы ученых продемонстрировали, что употребление клюквы в течение одного месяца может существенно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Был проведен эксперимент, в котором участвовали мужчины без проблем со здоровьем. Их разделили на группы, одна из которых в течение одного месяца употребляла порошок из цельной клюквы, а другая — плацебо.

Таким образом, удалось выяснить, что добровольцы, которые употребляли клюкву, имели меньший риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также демонстрировали улучшение показателей опосредованного потоком расширения сосудов.



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