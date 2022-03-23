Авиакомпания S7 вернула в эксплуатацию первый Ил-86

Специалисты S7-Technics заканчивают последние проверки самолёта Ил-86, который с 30 марта начнёт выполнять рейсы из Новосибирска в Москву и Санкт-Петербург. Машину возвращают в строй по программе замены самолётов иностранного производства.

До начала специальной военной операции на Украине авиакомпания S7 эксплуатировала самолёты Airbus, Boeing и Embraer. Из-за введённых западными странами санкций использование таких машин стало проблематичным – прекратились поставки запчастей, расходных материалов, моторных масел и обновлений навигационной информации. Министр транспорта Виталий Савельев предложил авиакомпании приобрести отечественные самолёты Ил-96, а также вновь начать использовать Ил-86, которые «Сибирь» эксплуатировала раньше. Один такой самолёт сразу нашли на привокзальной площади аэропорта «Толмачёво».

«Для Ил-86 это довольно новая машина, она построена в 1988 году, притом последние 9 лет не эксплуатировалась, а стояла как памятник советской авиации в аэропорту. Так что ресурс у него ещё приличный, сможем быстро подготовить к работе, полетает ещё шесть-восемь лет, потом чем-то заменим», – заявил владелец S7 Владислав Филёв.

Росавиация пообещала выдать восстанавливаемому самолёту сертификат лётной годности в кратчайшие сроки. Чтобы не задерживать выход Ил-86 на линии, инспекторы Росавиации и Минтранса не будут проводить никаких проверок технического состояния самолёта, а ограничатся лишь сверкой номеров. По словам инженеров S7-Technics, самой сложной задачей для них было удалить следы вандализма в кабине пилотов и вычистить мусор из двигателей.

Как сообщили в авиакомпании, все билеты на первый рейс Ил-86 раскуплены.

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