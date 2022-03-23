Помогут и без диеты выглядеть на два размера меньше: весенние тенденции с “эффектом похудения” и уловки по их использованию

Некоторые модные детали создают оптическую иллюзию похудения. Они помогают зрительно убавить около 3 кг без диеты. Весной и летом такая одежда бывает очень популярна. Нужно лишь знать некоторые уловки по ее использованию. В статье мы расскажем о трендовых вещах, которые обладают “эффектом похудения”.

Джинсы bootcut

В этом году джинсы bootcut вновь возвращаются в моду. Они облегают бедра, но расширяются ниже колена. Такой силуэт создает “эффект похудения”.

Такая модель джинсов подчеркивает бедра и одновременно создает длинные и стройные ноги. Она делает фигуру более гармоничной.

Трюки с каблуками

Вы можете усилить визуальный эффект расклешенных джинсов, если наденете с ними обувь на каблуках. Вам не придется терпеть дискомфорт. В этом году будут популярны туфли и ботинки на платформе с каблуком. Они удобны в ношении и не перегружают ноги.

Если вам нравится обувь на более низком каблуке, то всегда выбирайте брюки и обувь одного и того же оттенка. Это делает ноги намного стройнее и длиннее. Например, вы можете надеть ботильоны с узкими джинсами того же цвета.

Прозрачные и телесные оттенки обуви

Если вы носите высокие каблуки с платьями, юбками и укороченными брюками, то лучше всего выбрать прозрачную обувь или модели телесного цвета. Это делает ноги более стройными и длинными. Чем короче юбка или брюки, тем больше эффект удлинения.

Трюк со свитером

Если вы хотите отвлечь внимание от полных ног с помощью стиля, то используйте модный трюк со свитером.

Накиньте свитер на плечи и завяжите рукава спереди. Это направит взгляды окружающих вверх и отвлечет от ног. В прохладные дни свитер также согреет вас.

Платья с талией

Облегающие платья с узким верхом и слегка расклешенной юбкой войдут в гардероб каждой модницы этим летом. Они подчеркивают талию и делают фигуру женственной.

В тренде будет любая длина платья с талией. Но здесь важно учитывать особенности фигуры. Женщинам со стройными ногами можно носить мини, в остальных случаях лучше выбрать длину миди или макси. Эффект талии вы можете дополнительно усилить с помощью ремня.

Если вы хотите скрыть маленький животик, вам лучше всего выбрать модель с оборками и воланами на юбке. Эти детали отвлекают внимание от отложений жира на талии.

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Платье А-силуэта

Если вас беспокоят жировые отложения в области живота и бедер, то наденьте модное и красивое платье А-силуэта. Оно замаскирует проблемные зоны. Такой вариант подходит дамам со стройными и красивыми ногами.

Платья А-силуэта визуально вытягивают тело. В результате вы выглядите выше и более стройной.

Лоскутные джинсы

Лоскутные джинсы из кусочков тканей разных цветов сейчас в моде. Если их правильно подобрать, то они визуально делают ноги более стройными и длинными. Важно отметить, что лоскутные вставки должны быть расположены вертикально. Только так достигается эффект похудения.

Трюки с блузками

Блузки и рубашки идеально подходят для создания “эффекта похудения”. Вы можете использовать следующие приемы:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой Если вы хотите получить узкие бедра и более длинные ноги, то заправьте блузку в пояс брюк спереди и дайте ей свисать сзади и по бокам. Это удлиняет ноги и отводит взгляд от проблемной зоны. Сдвиньте рукава вверх, чтобы усилить ощущение стройности. Носите длинную негабаритную блузку с черными леггинсами или темными узкими джинсами. Это сделает ноги более узкими и замаскирует маленький животик.

Сумки

Небольшие сумочки на ремне в этом году допускается носить довольно небрежно, разместив их на плече. Этот аксессуар, если его правильно разместить, отвлечет внимание от небольших проблем с фигурой (например, от живота). Вы сможете создать красивую талию с помощью оптической иллюзии.

Заключение

Если ваша фигура не является идеальной, то это не значит, что вы должны отказываться от трендовых вещей. Многие из них помогут вам замаскировать недостатки.