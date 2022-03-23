Новак: Инвестиции в нефтегазовую отрасль РФ не должны сократиться

Общий объем инвестиций в российскую нефтегазовую отрасль не должен сократиться, хотя компании и будут корректировать свои инвестиционные программы, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«В целом те инвестиционные ресурсы, которые сегодня формируются за счет реализации продукции и на внутренний рынок, и на внешние рынки, позволяют говорить о том, что общий объем инвестиций не должен уменьшиться. Может быть, будет даже и больше, учитывая то, что и цены выше на мировых рынках, и есть дополнительные источники», – передает ТАСС его слова.

При этом Новак допустил, что компании будут корректировать свои инвестиционные программы. «Это будет во многом зависеть от решений в рамках текущей ситуации, от переориентации логистических цепочек. Но важно на сегодняшний момент не принимать скоропалительных решений, важно оценить текущую ситуацию грамотно и профессионально», – отметил вице-премьер.

Ранее Новак не исключил полное прекращение поставок нефти по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума. Он предположил, что поставки могут сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться.

Ранее глава КТК Николай Горбань заявил, что погрузка нефти на терминале КТК полностью остановлена. Причем прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до конца четверга.

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