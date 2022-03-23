 

Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ автотранспортом

23.03.2022, 19:03, Новости дня
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Министры транспорта стран Балтии и Польши призвали ЕС запретить перевозку грузов автомобильным транспортом в Россию и Белоруссию, а также провозить грузы из этих стран.

По словам министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, в призыве также есть сообщение о запрете захода российских и белорусских судов в порты на всей территории ЕС.

«Сегодня я подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с призывом ввести общеевропейский запрет на дорожные перевозки в/из РФ и Белоруссии, при этом запрещая судам заходить в порты ЕС», – сообщил Скуодис в соцсетях.

Одобрение страны хотят услышать после встречи в Брюсселе, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что страны Балтии обратятся с просьбой в Еврокомиссию выработать единое решение Евросоюза о закрытии морских портов для судов под российским флагом.

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