Путин в разговоре с премьером Израиля оценил переговоры и ход операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом дал оценку переговорам и специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В свою очередь Беннет «поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса».

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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