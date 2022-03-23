Памела Андерсон рассказала о своем дебюте в мюзикле “Чикаго” на Бродвее

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон сыграет роль Рокси Харт в мюзикле “Чикаго” на Бродвее. Ее дебют состоится в театре “Амбассадор” в Нью-Йорке, а постановка будет идти всего два месяца – с 12 апреля по 5 июня. Как рассказал две недели назад продюсер Барри Вайслера, он предлагал Андерсон сыграть в мюзикле еще десять лет назад, но артистка тогда ответила отказом из-за плотного графика.

От “Спасателей Малибу” до Бродвея. Меня вдохновляют неожиданности. Хочу увидеть, на что я способна, – прокомментировала новость Андерсон в начале марта.

А сегодня в американском Vogue в честь скорой премьеры вышло большое интервью с артисткой и фотосессия, где она предстает в образе Рокси Харт (в культовой экранизации ее сыграла Рене Зеллвегер, а еще раньше – Филлис Хэвер и Джинджер Роджерс). Памела, которая недавно снова официально стала свободной женщиной, рассказала журналисту о своих эмоциях насчет постановки:

Я думаю, что репетировала для этого всю свою жизнь. Но сейчас звезды сошлись в нужное время в нужном месте… Эта история и моя жизнь идут параллельно. Я всегда говорю… 30 лет терапии или всего одно бродвейское шоу, и я буду в порядке. Знаю, что для многих это стало неожиданностью, но я полностью отдаюсь этому. Я чувствую, что это воодушевляющая история – и пришло мое время. Я делаю это по многим причинам и я сама пишу свою историю.

Памела призналась, что у нее голова идет кругом:

Я даже не могу поверить в это! У меня никогда не было возможности сделать что-то на таком уровне. Я всегда танцевала и пела… в своей голове. (Смеется) Я просто должна была это сделать… я прыгнула в неизвестность.

Актриса не стала раскрывать все карты новой постановки, но рассказала, как проходила подготовка:

Это скачок от 0 до 1000! Я ничего не делала последние несколько лет! Для начала я каждый день три часа танцевала с Грегом Батлером, два часа училась актерской игре с Иваной Чаббак, а затем час занятий по речи с Эриком Ветро. Я провела две недели в Лос-Анджелесе, а вчера был мой первый день в Нью-Йорке. Завтра начинаем. Я люблю тяжелую работу. Но мне многое сходило с рук… Мне никогда не приходилось так себя напрягать. Так что мне просто… мне любопытно. И это забавно, потому что сейчас я думаю, что 20 лет назад это все было бы проще, а может и нет.

“Чикаго” (Chicago) – мюзикл Джона Кандера на либретто Фреда Эбба и Боба Фосса. Мюзикл написан по мотивам одноименной театральной пьесы 1926 года журналистки Морин Даллас Уоткинс, в основу которой легли два реальных, но не связанных между собой судебных процесса. Уоткинс писала о них в газете “Чикаго Трибьюн” в 1924 году, и эти колонки были так популярны, что она решила написать по ним пьесу.

Оригинальная бродвейская постановка 1975 года была номинирована на несколько премий “Тони”, в том числе и за лучший мюзикл, но не выиграла ни в одной. В 1996 году обновленная постановка все же получила “Тони” за лучший возобновленный мюзикл, лучшую режиссуру и лучшую хореографию.

В 2002 году на экраны вышел фильм “Чикаго” режиссера Роба Маршалла. Главные роли в нем исполнили Ричард Гир, Рене Зеллвегер и Кэтрин Зета-Джонс. Эксперты отметили картину “Оскарами” в шести категориях, в том числе как “лучший фильм”.