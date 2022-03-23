Витамин С может помочь избавиться от кругов под глазами или минимизировать их

Темные круги под глазами являются достаточно неприятной косметической проблемой, избавиться от которой достаточно сложно. Появление этой косметической проблемы может быть связано с генетической предрасположенностью. Кроме того, причиной может стать недосып, напряженная работа, проблемы со здоровьем и т. д. Чтобы глаза выглядели красиво и были яркими, нужно разобраться в том, что приводит к появлению темных кругов, а также разобраться с тем, какие есть способы для их устранения и профилактики появления.

Основные причины

Есть 3 основные фактора появления темных кругов под глазами. Прежде всего, это пигментация. Также провоцирующим фактором может быть слишком тонкая кожа или же впадины под глазами.

Очень важно определить основную причину появления этой косметической проблемы, так как многие люди считают, что устранить ее можно просто путем применения крема для глаз. Однако если темные круги спровоцированы недосыпом, усталостью или недостатком влаги, то косметика никак не поможет.

Пигментация часто встречается у людей с более темным оттенком кожи. Кроме того, это может быть спровоцировано трением и воспалением. Например, это может быть вызвано использованием водостойкого макияжа, так как для того, чтобы его снять, нужно тереть глаза довольно длительное время.

Если кожа очень тонкая, то могут быть видны вены и мышцы под ней, а это обозначает то, что темные круги будут более заметными. Также косметическая проблема может быть вызвана аллергией или же просто слишком светлой кожей.

Впадины под глазами вызваны потерей объема, что часто происходит с возрастом. Утрата эластичности кожных покровов визуально создает своего рода впадину, в результате чего появляются темные круги.

Есть несколько хороших методов профилактики. Каждый из этих методов подбирается индивидуально, в зависимости от основной причины появления темных кругов.

Пигментация

Если темные круги спровоцированы пигментацией, то для их устранения можно использовать различные средства, которые помогут стабилизировать мелатонин, чтобы предотвратить активацию пигмента.

Хорошими станут такие ингредиенты как L-аскорбиновая кислота. Это достаточно мощная форма витамина С, которая поможет избавиться от темных пятен.

Внимательное и бережное отношение к своим глазам, а также использование солнцезащитного крема поможет в профилактике образования темных кругов.

Тонкая кожа

Если темные круги под глазами появились по причине того, что кожа под глазами очень тонкая, то стоит использовать крем для глаз на основе ретинола.

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Это косметическое средство поможет укрепить область вокруг глаз и создаст своего рода барьер, который поможет скрыть тонкие кровеносные сосуды под кожными покровами.

Недостаток объема

Если темные круги спровоцированы недостатком объема, то хорошим средством профилактики станет использование филлера для лица. Это единственный способ решения проблемы, так как больше никакие средства не будут действенными.

С возрастом жировые подушечки уменьшаются, именно поэтому происходит потеря объема. Нет другого способа восполнить этот объем, кроме как использовать филлеры.

Уменьшение темных кругов

Если уже слишком поздно и предотвратить образование темных кругов под глазами невозможно, то нужно постараться их уменьшить и сделать так, чтобы они были практически незаметными.

Для устранения темных кругов можно использовать светоотражающий крем. Стоит выбирать косметические средства, в составе которых содержится витамин С и ретинол. Эти вещества помогут уменьшить темные круги и предотвратить их появление.

Однако стоит помнить о том, что быстрого решения не существует. Со временем даже самые мощные формулы перестают действовать. Именно поэтому нужно соблюдать сбалансированное питание и правильный питьевой режим. Кроме того, нужно контролировать выработку мелатонина, чтобы предотвратить появление пигментацию кожных покровов.