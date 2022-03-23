Стали известны планы губернаторов новой волны по импортозамещению

Губернаторы новой волны в своих регионах разработали стратегии для исполнения поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по скорейшей реализации проектов по импортозамещению.

Так, в Калининградской области при поддержке губернатора Антона Алиханова расширены площади тепличных комплексов, круглогодично обеспечивающих жителей региона овощами. Алиханов заявил, что сейчас Калининградская область обеспечена овощами собственного производства практически на 70%, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Ярославской области, которой руководит врио губернатора Михаил Евраев, планируется увеличить производство бассейнов и горок из стеклопластика регионального производства.

Региональные меры поддержки экономики на Камчатке под руководством губернатора Владимира Солодова стимулируют производителей молочной продукции расширять линейку товаров. Среди принятых мер – двукратное снижение ставки по упрощенной системе налогообложения и выделение бизнесу субсидий.

В Челябинской области при поддержке губернатора Алексея Текслера обсуждается инвестиционный проект компании «МиассЭнергоМаш». На предприятии планируется локализовать уникальное производство комплектующих для щеткодержателей тяговых электродвигателей. Кроме этого, предполагается повысить уровень локализации производств взяли машиностроители миасского автозавода «Урал» – будут ускорены сроки реализации стратегически важных проектов импортозамещения.

В некоторых регионах начали работу продовольственные ярмарки, на которых можно приобрести фермерскую продукцию и товары от местных производителей. Такая форма торговли, поддерживаемая, например, врио главы Тамбовской области Максимом Егоровым и главой Белгородской области Вячеславом Гладковым, направлена на поддержку региональных производителей и удовлетворение потребностей граждан в продовольствии.

Стратегии импортозамещения, реализуемые в регионах губернаторов новой волны, оценили эксперты ЭИСИ.

Зампредседателя Курской областной Думы Константин Комков убежден, что среди перспективных направлений импортозамещения – туризм и IT-бизнес в области софта и оборудования.

«Сегодня существует повышенный спрос в области отечественных аналогов софта и оборудования, и мы имеем все шансы оперативно занять эту перспективную нишу. Еще один важный момент – туризм. Он дополнительно рождает другие профессии, среди которых и сервис, и питание, а также позволяет поддерживать городскую инфраструктуру в надлежащем, комфортном для жизни граждан состоянии», – отметил эксперт.

Между тем глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил запустить опрос для руководителей региональных IT–компаний о цифровом оборудовании и программном обеспечении, потребность в которых актуализировалась в условиях санкционного давления.

Ставку на развитие регионального туризма делает врио главы Тамбовской области Максим Егоров. Так, в каждом муниципалитете области в ближайшее время пройдут аудит-сессии, которые позволят определить состояние туристической инфраструктуры и возможности для ее развития.

Евгений Реутов, кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы НИУ БелГУ, отметил, что «полноценные стратегии развития импортозамещения уже в ближайшее время должны сформироваться во взаимодействии регионов и федеральных органов власти, для чего необходим детальный анализ конкурентных преимуществ регионов (и макрорегионов) и потребностей страны в замещающих производствах».

Эксперт убежден, что наиболее перспективными направлениями импортозамещения должны стать фармацевтика (особенно в части производства фармацевтических субстанций), микроэлектроника и отдельные отрасли машиностроения.

—