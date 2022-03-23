 

В двух селах Белгородской области ввели режим ЧС из-за взрыва запущенного с Украины снаряда

23.03.2022, 17:40, Новости дня
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В Белгородской области разорвался снаряд, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил в среду в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Произошло ЧП – был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Поэтому для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах», – написал Гладков.

Для безопасности жителей Журавлевки и Нехотеевки администрация Белгородского района вводит режим ЧС в этих двух селах, передает радио Sputnik.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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