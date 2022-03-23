 

В Литве предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистким символам

23.03.2022, 17:40, Новости дня
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Депутаты парламента Литвы предложили приравнять георгиевскую ленточку и букву Z к нацистским и коммунистическим символам.

За их демонстрацию будет грозить штраф от 300 до 500 евро, информирует со ссылкой на инициаторов предложения агентство ELTA. 

«Члены сейма Моника Ошмянскене и Линас Йонаускас зарегистрировали изменения в Кодекс об административных проступках и закон о собраниях, в которых предлагают приравнять двуцветную черно-оранжевую георгиевскую ленточку и символ… российских вооруженных сил Z к нацистским и коммунистическим символам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.  

Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине. 

Ранее Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек.

Нет войне! Мы за мир!Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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