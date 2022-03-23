Хайди Клум и Том Каулитц, Måneskin, Бруно Марс, Николь Шерзингер и другие на церемонии вручения iHeartRadio Music Awards

В Америке продолжается сезон наград, но на этот раз фанаты кино смогли взять передышку, а меломаны пристально следили за премией в области поп-музыки. Вечером 22 марта в Лос-Анджелесе чествовали музыкантов, чьи песни чаще всего попадали в десятку радио-чартов США за последний год. Премия iHeartRadio Music Awards, которая впервые прошла в 2014 году, состоялась в девятый раз. Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония была отменена, а победителям, чьи имена объявили только в сентябре, призы отправили по почте. А в прошлый раз премия прошла в середине мая.

На этот раз церемония оказалась не такой масштабной и обсуждаемой. Самым ярким моментом шоу стало награждение Дженнифер Лопес за достижения и вклад в музыкальную индустрию. Подробнее о ее образах, поддержке Бена Аффлека (он был этим вечером в зале) и благодарственной речи мы писали здесь. В целом же на дорожке было не так много звезд первой величины: мероприятие посетили Хайди Клум и Том Каулитц, Билли Портер, Аврил Лавин, Николь Шерзингер, Кармен Электра, Тейлор Момсен, которую мы знаем по сериалу “Сплетница”, но уже много лет она пишет музыку и выступает со своей группой, дочь Уилла Смита Уиллоу Смит, Холзи, которая в июле стала мамой и показала вчера на дорожке потрясающую фигуру, и многие другие.

Оливия Родриго унесла с премии три статуэтки, южнокорейская группа BTS и Бруно Марс со своим коллегой выиграли в двух номинациях. Без награды не осталась и итальянская группа Måneskin – не зря летели через океан.

Måneskin и Оливия Родриго Megan Thee Stallion Джон Ледженд и Чарли Пут Lil Nas X Билли Портер (костюм – Michael Kors) Андерсон Пак и Бруно Марс Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Полный список победителей премии iHeartRadio Music Awards 2022:

Песня года – Levitating, Dua Lipa

Артистка года – Оливия Родриго

Артист года – Lil Nas X

Лучший дуэт/группа – Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак)

Лучшая коллаборация – Stay, The Kid LAROI & Justin Bieber

Лучший новый поп-артист – Оливия Родриго

Лучший новый артист (альтернатива) – Måneskin

Продюсер года – Финнеас О’Коннелл

Лучший камбэк-альбом – “30”, Адель

Лучший клип – Butter, BTS

Танцевальная песня года – Do It To It, ACRAZE featuring Cherish

Лучший кантри-артист – Люк Комбс

Лучший музыкант (альтернатива) – Machine Gun Kelly

Альбом года (альтернатива) – Happier Than Ever, Билли Айлиш

Лучшая кантри-песня – Jason Aldean & Carrie UnderwoodIf I Didn’t Love You

Лучшая песня R&B – Leave The Door Open, Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic

Альбом года (R&B) – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

Лучшая хип-хоп песня – What You Know Bout Love, Pop Smoke

Лучший хип-хоп исполнитель – Дрейк

Лучший хип-хоп альбом – The Off-Season, J. Cole

Лучший R&B артист – Джазмин Салливан

Лучшая рок-песня – Waiting On A War, Foo Fighters

Лучший рок-исполнитель – Foo Fighters

Альбом года (рок) – Medicine at Midnight – Foo Fighters

Лучшая народная звезда – Белла Порч

Лучшая песня в TikTok – good 4 u, Оливия Родриго

Лучшая армия фанатов – BTS

“Лучший музыкальный тур” – Love On Tour, Гарри Стайлс

За глобальные достижения в музыке – Дженнифер Лопес

Холзи Уиллоу Смит Кармен Электра Оливия Родриго Тейлор Момсен Аврил Лавин Николь Шерзингер Хайди Клум и Том Каулитц Дженнифер Лопес