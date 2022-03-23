Хайди Клум и Том Каулитц, Måneskin, Бруно Марс, Николь Шерзингер и другие на церемонии вручения iHeartRadio Music Awards
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В Америке продолжается сезон наград, но на этот раз фанаты кино смогли взять передышку, а меломаны пристально следили за премией в области поп-музыки. Вечером 22 марта в Лос-Анджелесе чествовали музыкантов, чьи песни чаще всего попадали в десятку радио-чартов США за последний год. Премия iHeartRadio Music Awards, которая впервые прошла в 2014 году, состоялась в девятый раз. Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса церемония была отменена, а победителям, чьи имена объявили только в сентябре, призы отправили по почте. А в прошлый раз премия прошла в середине мая.
На этот раз церемония оказалась не такой масштабной и обсуждаемой. Самым ярким моментом шоу стало награждение Дженнифер Лопес за достижения и вклад в музыкальную индустрию. Подробнее о ее образах, поддержке Бена Аффлека (он был этим вечером в зале) и благодарственной речи мы писали здесь. В целом же на дорожке было не так много звезд первой величины: мероприятие посетили Хайди Клум и Том Каулитц, Билли Портер, Аврил Лавин, Николь Шерзингер, Кармен Электра, Тейлор Момсен, которую мы знаем по сериалу “Сплетница”, но уже много лет она пишет музыку и выступает со своей группой, дочь Уилла Смита Уиллоу Смит, Холзи, которая в июле стала мамой и показала вчера на дорожке потрясающую фигуру, и многие другие.
Оливия Родриго унесла с премии три статуэтки, южнокорейская группа BTS и Бруно Марс со своим коллегой выиграли в двух номинациях. Без награды не осталась и итальянская группа Måneskin – не зря летели через океан.
Måneskin и Оливия РодригоMegan Thee StallionДжон Ледженд и Чарли ПутLil Nas XБилли Портер (костюм – Michael Kors)Андерсон Пак и Бруно МарсДженнифер Лопес и Бен Аффлек
Полный список победителей премии iHeartRadio Music Awards 2022:
- Песня года – Levitating, Dua Lipa
- Артистка года – Оливия Родриго
- Артист года – Lil Nas X
- Лучший дуэт/группа – Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Пак)
- Лучшая коллаборация – Stay, The Kid LAROI & Justin Bieber
- Лучший новый поп-артист – Оливия Родриго
- Лучший новый артист (альтернатива) – Måneskin
- Продюсер года – Финнеас О’Коннелл
- Лучший камбэк-альбом – “30”, Адель
- Лучший клип – Butter, BTS
- Танцевальная песня года – Do It To It, ACRAZE featuring Cherish
- Лучший кантри-артист – Люк Комбс
- Лучший музыкант (альтернатива) – Machine Gun Kelly
- Альбом года (альтернатива) – Happier Than Ever, Билли Айлиш
- Лучшая кантри-песня – Jason Aldean & Carrie UnderwoodIf I Didn’t Love You
- Лучшая песня R&B – Leave The Door Open, Bruno Mars, Anderson Paak, Silk Sonic
- Альбом года (R&B) – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
- Лучшая хип-хоп песня – What You Know Bout Love, Pop Smoke
- Лучший хип-хоп исполнитель – Дрейк
- Лучший хип-хоп альбом – The Off-Season, J. Cole
- Лучший R&B артист – Джазмин Салливан
- Лучшая рок-песня – Waiting On A War, Foo Fighters
- Лучший рок-исполнитель – Foo Fighters
- Альбом года (рок) – Medicine at Midnight – Foo Fighters
- Лучшая народная звезда – Белла Порч
- Лучшая песня в TikTok – good 4 u, Оливия Родриго
- Лучшая армия фанатов – BTS
- “Лучший музыкальный тур” – Love On Tour, Гарри Стайлс
- За глобальные достижения в музыке – Дженнифер Лопес
ХолзиУиллоу СмитКармен ЭлектраОливия РодригоТейлор МомсенАврил ЛавинНиколь ШерзингерХайди Клум и Том КаулитцДженнифер Лопес
Смотреть комментарии → Комментариев нет