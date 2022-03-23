 

Майли Сайрус чуть не попала в авиакатастрофу

23.03.2022, 17:00, Разное
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Американская певица Майли Сайрус поделилась с подписчиками инцидентом, который случился с ней по дороге на музыкальный фестиваль в Парагвай. Зрители так и не дождались выступления артистки, потому что ее самолет был вынужден совершить аварийную посадку. Борт, на котором находилась артистка, попал в шторм, и корпус лайнера был поврежден ударом молнии. 

Майли сделала видеозапись в момент удара молнии – в коротком ролике отчетливо видны вспышки за иллюминатором самолета. Певица также добавила фото повреждение авиаборта.

Моим поклонникам и всем, кто волновался, услышав о моем полете в Асунсьон. Наш самолет попал в сильный шторм и в него ударила молния. Моя команда, группа, друзья и семья, все, кто был со мной, сейчас, после аварийной посадки находятся в безопасности. К сожалению, мы не смогли вылететь в Парагвай. Всех люблю, – подписала фото и видео артистка. 

Майли СайрусПоврежденный борт самолета, на котором летела певица

Вообще, у Майли Сайрус сейчас все хорошо, и в личной жизни тоже. Совсем недавно, в начале марта, Сайрус, которая два года назад рассталась с музыкантом Коди Симпсоном, закрутила новый роман. Избранником артистки стал 23-летний барабанщик группы Liily Макс Морандо. До этого признавшаяся в бисексуальности артистка встречалась блогером Кейтлин Картер и моделью Стеллой Максвелл, а еще раньше с актером Патриком Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом.

Майли Сайрус и Макс Морандо Майли Сайрус и Кейтлин Картер 



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